Licht gewijzigde startplaatsen voor Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen Redactie

07 oktober 2020

10u47

Bron: Belga 0 Wielrennen De start van Gent-Wevelgem vindt zondag niet plaats op de Grote Markt van Ieper maar aan de Menenpoort. En de Ronde van Vlaanderen wordt op zondag 18 oktober niet op gang geschoten vanaf de Grote Markt van Antwerpen, maar vanaf het Steenplein. De organisatoren kunnen op die nieuwe locaties de startsite veel beter afsluiten, zodat er geen toeschouwers aanwezig kunnen zijn op beide evenementen. Ook alle hellingen en kasseizones worden totaal publieksvrij gemaakt. Dat is bevestigd door Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics.

“Door de start te geven aan het Steenplein trekken we zowat 500 meter weg van het stadscentrum van Antwerpen”, stelt Tomas Van Den Spiegel. “Maar het is en blijft natuurlijk een zeer mooie locatie om er het officieuze startschot te geven. Bovendien kan het Steenplein perfect afgesloten worden zodat we de zekerheid hebben dat er geen publiek zal staan. Dit in tegenstelling tot de Grote Markt van Antwerpen.”

In 2021 willen wij ook nog onze koersen veilig kunnen organiseren. Dat kan enkel als wij nu zo werken. Tomas Van Den Spiegel

“Hetzelfde geldt komende zondag in Gent-Wevelgem. De Grote Markt van Ieper met de Lakenhalle was een prachtige plaats om te starten, maar we verhuizen nu naar de Menenpoort. Ook een locatie met een visueel zeer aantrekkelijk karakter. Het is niet zo dat we in beide gevallen naar een industriepark trekken. Ook op die plaats kunnen we het publiek gemakkelijker weren. Het is één van de vele ingrepen die we doen om onze wedstrijden zo coronaproof als mogelijk te organiseren. Dit is niet enkel voor de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem het geval. We doen dat ook voor de Scheldeprijs van 14 oktober en ook voor de Brabantse Pijl die vandaag verreden wordt.”

Flanders Classics lijkt een voorbeeld te willen stellen hoe het wel coronaproof kan. In de Tour de France of andere koersen liep het soms helemaal mis met drommen toeschouwers langs de kant. “We zitten natuurlijk heel laat op het seizoen en dan is het moeilijk om een voorbeeld te stellen. Maar wij kijken vooral naar onszelf. Wij sluiten de kasseizones en de hellingen totaal af voor de toeschouwers. Hiervoor werd overleg gepleegd met de gouverneurs en de overheidsdiensten in de gemeenten en steden die we aandoen. Een aardig werkje, maar we hebben geen keuze. De omstandigheden zijn ernaar dat we dit zo moeten aanpakken. En we kijken ook naar de toekomst. In 2021 willen wij ook nog onze koersen veilig kunnen organiseren. Dat kan enkel als wij nu zo werken”, besluit Van Den Spiegel.

