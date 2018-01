Let van Trek is de beste in Mallorca - Dupont viert op het strand - De Ketele en De Pauw aan de leiding in Zesdaagse van Berlijn XC

27 januari 2018

17u12

Bron: Belga 3

Skujins wint Trofeo Lloseta-Andratx, Wellens wordt zevende

Toms Skujins (Trek-Segafredo) heeft de Trofeo Lloseta-Andratx gewonnen. De Let ontsnapte in het slot uit een kopgroep van elf en soleerde naar de zege. De Oostenrijker Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe) werd tweede, de Nederlander Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij) moest vrede nemen met een derde plaats. De sprint om de vierde stek werd gewonnen door Alejandro Valverde (Movistar). Tim Wellens (Lotto Soudal) werd, na zijn zege van gisteren, de eerste landgenoot op een zevende plaats.

In de derde wedstrijd van de Challenge Mallorca kreeg het peloton een heuvelachtige koers voorgeschoteld. Door de wind was het peloton in verschillende stukken uit elkaar gespat en kregen we een kleine groep vooraan in de finale van de wedstrijd. In dat elitegroepje: Moscon, Valverde en Wellens die vrijdag de wedstrijd kleurden, en ook Bauke Mollema. Het was uiteindelijk de Let Toms Skujins die wist te ontsnappen. Zeven kilometer lang vocht hij tegen de wind en ondanks nog een tegenaanval van het duo Pöstlberger-Reinders, zou hij niet meer bijgebeend worden.

Het is voor de 26-jarige Let zijn vierde profzege. Vorig jaar won hij de tweede rit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1) en hij triomfeerde zowel in 2016, als in 2015 in een rit in de Ronde van California. Daar kwam hij vorig jaar spectaculair ten val en moest uit de wedstrijd stappen met een hersenschudding en sleutelbeenbreuk.

Timothy Dupont wint Belgisch kampioenschap strandrace

Timothy Dupont heeft zich tot Belgisch kampioen strandrace gekroond. De West-Vlaming was na 48 kilometer op en rond het strand van Middelkerke sneller dan Davy Commeyne. Jarl Salomein werd derde voor Bert Van Lerberghe en Pieter Ghyllebert

Uitslag (276 deelnemers):

1. Timothy Dupont de 48 km in 1u13:54

2. Davy Commeyne op 0:04

3. Jarl Salomein 0:17

4. Bert Van Lerberghe 0:18; 5. Pieter Ghyllebert 0:19; 6. Vito Braet; 7. Jelle Hanseeuw; 8. Frederik Devolder; 9. Thomas Chamon; 10. Henri Delheye; 11. Kevin Van Hoovels; 12. Björn Rondelez; 13. Davy De Scheemaeker; 14. Maarten Himpens; 15. Guillaume Van Keirsbulck; 17. Tom Van Loon; 18. Bram Imming (Ned); 19. Christophe Van Damme; 20. Giorgio D'Hoore

De Ketele en De Pauw naar de leiding in Berlijn

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben na de tweede competitiedag de leiding veroverd in de 107e zesdaagse van Berlijn. De Belgen wipten van vijf naar één en onttroonden de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga. Met zeven duo's in dezelfde ronde ligt alles wel heel dicht bij elkaar.

De Ketele en De Pauw wonnen de titel in Berlijn in 2016. Twee jaar daarvoor pakte De Ketele de eindzege aan de zijde van de Oostenrijker Andreas Müller.

Stand na tweede avond

++ 1. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (BEL) 178 punten

2. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (Ned) 170

3. Michael Morkov/Marc Hester (Den) 142

. Nico Selenati/Tristan Marguet (Zwi) 142

5. Leif Lampater/Christian Grasmann (Dui) 138

6. Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui) 125

7. Mark Downey/Felix English (Ier) 115

- op 1 ronde -

8. Daniel Stanizewski/Wojciech Pszczolarski (Pol) 122

9. Kersten Thiele/Henning Bommel (Dui) 111

10. Maximilian Beyer/Sebastian Schmiedel (Dui) 104

11. Melvin van Zijl/Nick Stöpler (Ned) 90

- op 2 ronden -

12. Adrian Teklinski/Ludek Lichnovsky (Pol) 58

13. Evgeny Shalunov/Maksim Piskunov (Rus) 54

14. King Lok Cheung/Chun Wing Leung (HKo) 53

15. Achim Burkart/Nico Hesslich (Dui) 43

- op 3 ronden -

16. Andreas Müller/Moritz Augenstein (Dui) 29