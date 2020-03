Lelangue: “Volgens mijn Italiaanse bronnen weten we vandaag of koersen doorgaan” - Lefevere laat wagens op weg naar Italië halt houden JDK

04 maart 2020

09u56 0 Wielrennen Gaan de Italiaanse koersen door of niet? Dat is dé hamvraag nadat een ministeriële werkgroep opwerpt de hele maand maart geen openbare sportevenementen te organiseren. “Nu is het wachten op het decreet, volgens mijn Italiaanse bronnen komt dat er vandaag nog”, vertelt John Lelangue, CEO van Lotto-Soudal, aan onze redactie. Maar de vrachtwagen richting Italië is inmiddels al vertrokken, weliswaar via een omweg om de risicogebieden van het coronavirus te vermijden.

De tijd dringt nu echt wel. Zaterdag start de Strade Bianche, nadien zijn er de Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart). Organisator RCS verzekerde maandag dat het Italiaanse drieluik plaatsvindt, maar sprak mogelijk voor haar beurt. Een wetenschappelijke werkgroep, samengesteld door de Italiaanse premier Conte, wil alle manifestaties de komende dertig dagen immers verbieden.

Onze vrachtwagen moest vandaag al vertrekken richting Italië. We kozen wel voor een omweg langs Frankrijk. We rijden zo 400 kilometer meer, maar vermijden de risicogebieden John Lelangue

“Voorlopig is dit een voorstel van een ministeriële werkgroep”, vertelt John Lelangue, CEO van Lotto-Soudal over de recentste ontwikkelingen aan onze redactie. “Nu is het wachten op het decreet, wat er vandaag of morgen aankomt. Volgens mijn Italiaanse bronnen komt dat nieuws er vandaag. Wij zijn alleszins klaar om ons programma aan te passen, maar onze vrachtwagen met al het materiaal moest vandaag wel al vertrekken richting Italië. We kozen wel voor een omweg langs Frankrijk. We rijden zo 400 kilometer meer, maar vermijden wel de risicogebieden.”

Parijs-Nice

De renners zouden morgen vertrekken. “Maar als het besluit luidt dat de koersen niet doorgaan, gaan ze uiteraard niet of worden ze teruggehaald.” Mogelijk wordt de selectie voor Parijs-Nice dan omgegooid. De Franse rittenkoers (9-15 maart) gaat namelijk wel door, zo klonk het gisteren toch. Volgens de Franse minister van Sport staan er maar weinig mensen langs het parcours, waardoor het besmettingsgevaar klein is. “We kregen inderdaad de zekerheid dat Parijs-Nice doorgaat”, verduidelijkt Lelangue. “Maar de zekerheid van vandaag is niet de zekerheid van morgen.”

“Ik heb alvast alle vertrouwen in de UCI en de lokale autoriteiten”, gaat Lelangue verder. “Beslissen ze om de Italiaanse koersen te laten doorgaan, zal dit verantwoord zijn. Indien niet, hebben we daar begrip voor en passen we ons aan. Er is een WhatsApp-groep met alle renners, waar ik alles monitor. Zonder paniek.”

“Als de Tirreno-Adriatico niet doorgaat, dan zal Philippe Gilbert in Parijs-Nice starten. Er zal dan geschoven worden met programma’s voor de renners. Onze mannen moeten koersen, zelfs al weten we niet wat er zal gebeuren de komende weken. Je moet koersen, trainen, alsof er morgen weer een koers is. Je moet je aanpassen aan de situatie en we moeten het niet dramatiseren, maar onze renners moeten zich wel voorbereiden op het voorjaar en dat gebeurt door te koersen.”

Deceuninck-Quick.Step laat twee wagens richting Italië halt houden

Bij Deceuninck-Quick.Step gaan ze een stap verder. Patrick Lefevere liet aan onze redactie weten dat de ploeg twee wagens die op weg waren naar Italië halt heeft laten houden in Reims. De manager wil niet dat er 2.000 kilometer wordt afgelegd voor niets, als vanavond zou blijken dat de Italiaanse koersen worden afgelast.

“Neen, dat wil ik niet”, vertelt Lefevere. “Wij wachten af, we kunnen niet anders. Er staan twee voertuigen stil, de rest wacht in onze service course in Wevelgem. Voor de rest vind ik het vooral spijtig dat we zo weinig op de hoogte gehouden worden. Wij moeten als ploeg alles lezen en via via vernemen. De meest adequate en betrouwbare info komt de voorbije dagen van viroloog Marc Van Ranst. Ik vind het betreurenswaardig dat er vanuit Europese hoek zo weinig info komt.”

CCC stelt vertrek met dag uit, ook Jumbo-Visma nog niet vertrokken

Greg Van Avermaet en zijn CCC-team planden normaal gezien om, net zoals vorig jaar, op woensdag te vertrekken naar Italië en donderdag een verkenning te doen op de Italiaanse grindwegen. Door het nieuws dat gisteravond uitkwam, vertrekken de renners nu een dag later en wordt de verkenning morgen geschrapt. “We houden onze renners thuis voor een extra dag”, klinkt het bij persverantwoordelijke Phoebe Haymes van CCC. “We wachten het nieuws en de verdere ontwikkelingen af.”

Ook het Jumbo-Visma van Wout van Aert wacht op nieuws. “We staan momenteel nog stil. In Nederland en hebben we de bus, noch de vrachtwagen al laten vertrekken. Het is wachten op officieel nieuws, hopelijk valt dat in de loop van deze voormiddag of later vandaag”, hoopt woordvoerder Ard Bierens. “Veel langer kan niet gewacht worden.”

Circus-Wanty Gobert is gisteravond al vertrokken. “Onze vrachtwagen en bus zijn al weg”, klinkt het bij ploegleider Hilaire Van der Schueren. “Ook de wagens zijn vertrokken. De renners vliegen vandaag, morgen staat een verkenning gepland van de grindwegen, want het is onze eerste deelname. Het is vervelend dat we nog niet veel weten, maar we konden niet langer wachten om te vertrekken.”