Leider Evenepoel kent rustig dagje in San Juan, Gaviria pakt tweede ritzege GVS

29 januari 2020

23u53 0

Een rustig dagje voor leider Remco Evenepoel in de vierde etappe van de Ronde van San Juan. Onze 20-jarige landgenoot, die dinsdag in de tijdrit de macht greep, werd in de 185,8 kilometer lange rit tussen San José de Jáchal en San Agustín veilig naar de finish geloodst door zijn Deceuninck-Quick.Step-ploegmaats. Winst voor The Wolfpack zat er niet in. Fernando Gaviria toonde zich voor een tweede maal oppermachtig in de massasprint. De 25-jarige Colombiaan van Team Emirates vloerde Rudy Barbier - die de openingsetappe won - en Álvaro Hodeg. Morgen is het rustdag, vrijdag valt wellicht de beslissing in de zware koninginnenetappe.

#VueltaSJ2020 VAMOSSS❗️



🏆 @FndoGaviria 🇨🇴 @TeamUAEAbuDhabi ha ganado la 4ª etapa de la @vueltasanjuanok 🇦🇷 y Evenepoel se mantiene líder de la carrera.@alvaro_hodeg ha sido 3º.



🎥 Gobierno de San Juan pic.twitter.com/S4kz6R6ybc Pasión Ciclismo 🚴🏻(@ pasiociclismo) link