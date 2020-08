Leider Démare klopt Gilbert en Van Avermaet in slotrit Ronde van Wallonië en steekt eindzege op zak Redactie

19 augustus 2020

17u08 4 Wielrennen Dubbel feest voor Arnaud Démare in de Ronde van Wallonië. De Fransman van Groupama-FDJ won z'n tweede etappe op rij en kroonde zich meteen tot eindwinnaar.

De vierde en laatste etappe in de Ronde van Wallonië was ook de lastigste. In de finale moesten de renners twee plaatselijke ronden afleggen met daarin twee lastige klimmetjes. Bovendien liep ook de slotkilometer in Erezée gestaag bergop.

In de beginfase van de koers rukte een groep van zeven renners zich los van het peloton. Daarbij een interessante naam: Zdenek Stybar - toch niet kansloos op dit parcours - schoof mee in de vroege vlucht. Ook Stan Dewulf pikte z'n wagonnetje aan. Echt groot werd hun voorsprong nooit, het peloton hield de touwtjes strak in handen.

Terwijl favoriet Greg Van Avermaet even halt moest houden met materiaalpech, toonden Stybar, Dewulf en Andreas Kron zich de sterksten van de kopgroep. Op zo’n 40 kilometer van de aankomst gingen Dylan Sunderland en bergkoning Michal Golas op zoek naar de koplopers. Het duurde een tijdje, maar het duo vond op iets meer dan 20 kilometer van de aankomst dan toch de aansluiting met de spits van de koers.

Aan de voet van de laatste beklimming van de Côte de Beffe was het verhaal van de vluchters geschreven. Op de heuvel zelf regende het aanvallen, maar niemand slaagde erin een kloof te slaan.

Tot Jhonatan Narváez op de top uitpakte met een machtige versnelling. Van Avermaet kon het wiel van Ecuadoraan van Ineos niet houden. De ex-renner van Deceuninck-Quick.Step reed al snel 20 seconden bij elkaar.

In het peloton formeerde Groupama-FDJ zich rond gele trui Arnaud Démare. De Franse ritwinnaar van gisteren had het even lastig op de Côte de Beffe, maar beet op de tanden en klampte aan.

Narváez plafonneerde op de slothelling en werd overrompeld. Démare zat klaar voor een dubbelslag, maar had de handen vol met een sterke Philippe Gilbert. De renner van Lotto Soudal leek op weg naar de etappezege, maar Démare timede z'n jump perfect en won z'n tweede rit op rij. Gilbert strandde op de tweede plaats, Van Avermaet sprintte naar plek drie. Démare stelde meteen ook de eindzege veilig.