Leider De Gendt houdt knap stand in koninginnenrit Ronde van Catalonië, Yates primus na pittige slotklim XC

27 maart 2019

17u13 0 Wielrennen Adam Yates heeft de koninginnenetappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De 26-jarige Brit van Mitchelton-Scott toonde zich de snelste na een pittige slotklim. Thomas De Gendt hield daarnaast stand en mag morgen nog een dagje in de leiderstrui rondfietsen.

’t Was vandaag klimmen geblazen in de derde rit van de Ronde van Catalonië. Na een lastige finale werd de finishstreep getrokken in Vallter 2000, een skiresort op 2.150 meter hoogte. Een loodzware opdracht voor Thomas De Gendt om z’n leiderstrui te behouden.

Een kopgroep van elf renners koos dan weer voor het hazenpad. Onder hen twee Belgen: Dries Devenyns en Bart De Clercq. Zij werden vergezeld door Pieter Weening, Maurits Lammertink, Lennard Kämna, Bert-Jan Lindeman, François Bidard, Alvaro Cuadros, Anthony Delaplac, Jorge Cabedo en Sergio Samitier.

De vluchters reden een voorsprong van een kleine zes minuten bij elkaar, waarna Lotto-Soudal het tempo in het peloton controleerde. Later namen de troepen van Movistar het commando over. En naar aanloop van de slotklim kwam ook Mitchelton-Scott zich met de zaken bemoeien.

🚩 E3/S3 @Guixols - @Vallter2000 /@AjSetcases

🏁 34km to go

⛰ Port de Rocabruna (Cat 1) starts

📈Average slope 5,8% Max.11%

🚴‍♂️7 men breakaway @lennardkaemna @CabedoOscar @anthodelaplace @lammertinkm dropped by the breakaway

⏱️02:40

💪@Movistar_Team is working hard in the bunch pic.twitter.com/TQCMQILy1o Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link

Devenyns en co begonnen met een bonus van twee minuten aan de slothelling van ruim elf kilometer. Te weinig. Weening toonde zich voorin de betere klimmer, maar zou zijn liedje niet tot het eind uitzingen. Daarnaast moest De Gendt op acht kilometer van de top lossen uit het peloton.

Een dikke vijf minuten later plaatste Egan Bernal zijn versnelling. Nairo Quintana kon de demarrage van zijn Colombiaanse landgenoot beantwoorden. Adam Yates, Miguel Ángel López en Daniel Martin hadden wat meer tijd nodig om hun wagonnetje aan te pikken.

Het vijftal dook de slotkilometer in. Uiteindelijk zou een sprint bergop om de zege beslissen, en daarin rekende Yates af met de tegenstand. De Gendt kwam 2'21" later over de streep en behoudt zo zijn leiderstrui. Knappe prestatie van de Belg.

WHAT A FINISH! @AdamYates7 powers to a brilliant victory on Stage 3 of the #VoltaCatalunya pic.twitter.com/6ABn7Dmrtr Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

🥇 @AdamYates7, guanyador de la tercera etapa de la #VoltaCatalunya 2019.



🇪🇸 Adam Yates, ganador de la tercera etapa de la Volta 2019.



🇬🇧 Adam Yates, Volta 2019 Stage 3 winner. pic.twitter.com/U98EcAMQGk Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link

🇨🇴 @NairoQuinCo, en el rodillo #VoltaCatalunya pic.twitter.com/YpiW8Bag6W Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link