Lefevere ziet geen probleem in immens drukke kalender: “Zelfs puzzelen om elke renner in augustus koers te laten rijden”

“Had er dit jaar geen competitie meer geweest, vrees ik dat we moeilijke tijden tegemoet gingen”. Ook Patrick Lefevere is tevreden dat er eindelijk een volledig hertekende wielerkalender werd gepresenteerd. De manager van Deceuninck-Quick.Step zette zich even aan de kant met zijn wagen om zijn visie te geven aan VTM NIEUWS. Maar Lefevere bouwt ook nog steeds voorzichtigheid in. “Ik hou niet van de situatie waar ik het pistool niet vast heb. Niet de UCI of de organisatoren hebben dat vast, wel de experts en politici. We weten dat die elkaar al eens graag tegenspreken, want dit is het moment van hun leven. En ook de politici draaien af en toe hun pet naar de wind. Het is dus zeker nog altijd met twee woorden spreken.”

Mocht alles naar wens verlopen, staat ‘The Wolfpack’ klaar. 104 keer koers in 100 dagen? Geen issue, volgens Lefevere. “Voor de WorldTour-ploegen mag dit geen probleem zijn. Wij hebben allemaal 25 à 30 renners. Ik zal zelfs meer zeggen: we zullen moeten puzzelen om alle renners in augustus een koers te laten rijden.” En qua staf ziet hij ook geen probleem. “We hebben twaalf verzorgers, tien mechaniekers en vijf ploegleiders. En met een man minder zal het ook wel lukken.”

Lefevere: “Wie nu niet klaar is, is de naam beroepsrenner niet waardig”



