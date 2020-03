Lefevere zet vraagtekens achter paniek bij wielerploegen: “Misschien hebben ze wel coronagevallen” SVBM

10 maart 2020

07u36 0 Wielrennen Ondanks de vrees voor het coronavirus koerst het peloton momenteel in Parijs-Nice, terwijl de Italiaanse voorjaarskoersen zijn afgelast. Verschillende ploegen trokken zich uit eigen beweging voor een tijdje terug. Patrick Lefevere zet daar vraagtekens bij.

De manager van Deceuninck-Quick.Step was maandagavond te gast in De afspraak op Canvas, waar hij zijn licht liet schijnen over de coronacrisis in de koers. “Ik heb wel wat te doen met Greg Van Avermaet en co, die van hun ploeg niet mogen rijden. Of de ploeg wil niet rijden. Team INEOS kan ik nog een beetje begrijpen, zij hebben een overlijden in de ploeg gehad (ploegleider Nicolas Portal overleed vorige week aan een hartinfarct, red). Maar goed, als ik Dave Brailsford was en ik kreeg vijf jaar lang 40 miljoen euro, zette ik me ook in de zetel met een sigaar.”

Verschillende WorldTourteams haakten zelf af voor de Italiaanse koersen en Parijs-Nice. Lefevere vermoedt zelfs dat er ploegen zijn die intern met het coronavirus kampen. “Ik verdenk bepaalde ploegen ervan dat ze een dubbele agenda hebben: dat ze misschien wel coronagevallen in de ploeg hebben, maar er niet voor uitkomen.”

Lefevere baseert zich op geruchten uit de buik van het peloton. “Er wordt altijd over omerta in onze stiel gesproken, maar volgens mij is er nergens minder omerta dan in de wielersport. De renners hebben allemaal wel eens bij elkaar in de ploeg gereden en in een peloton wordt er gebabbeld.” Lefevere benadrukt dat hij niet 100 procent zeker is dat bepaalde ploegen effectief met het coronavirus kampen. “Ik heb niet gezegd dat het echt zo is, maar dit paniekerig gedoe begrijp ik niet goed", besluit de manager.