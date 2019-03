Lefevere: “Remco Evenepoel staat te dik” YP

26 maart 2019

13u41

Bron: HUMO 0 Wielrennen Terwijl Remco Evenepoel, het 18-jarige supertalent van Deceuninck-Quick.Step, overal bewierookt wordt, ziet ploegleider Patrick Lefevere (64) toch ook nog werkpunten bij zijn goudhaantje. “Ik zal je eens iets vertellen: Remco staat te dik”, verraste hij ietwat in een interview bij HUMO.

“Een zéér goede”, antwoordde Lefevere toen hij bij HUMO de vraag kreeg welke indruk Remco Evenepoel tot dusver op hem heeft gemaakt. “Tijdens de ploegentijdrit van de Ronde van de Emiraten heeft Remco iedereen verbaasd. Bij ons maakt iedere renner beurten van 15 seconden op kop. Kún je langer, dan mag dat, op voorwaarde dat je de snelheid niet laat zakken. Wel, Remco maakte beurten van 30 seconden!”, klinkt het bij de ploegleider.

Met hetzelfde gewicht als op het WK vorig jaar, was hij in Emiraten in de top vijf geëindigd. Maar wie 4 kilo te veel weegt, krijgt de rekening gepresenteerd Patrick Lefevere

Maar toch ziet hij ook dat er nog werk aan de winkel is voor zijn jonge poulain. Toen in het interview gesteld werd dat Evenepoel op trainingskamp in het Spaanse Calpe de enige was die Julian Alaphilippe (afgelopen zaterdag nog de winnaar van Milaan-Sanremo, red) bergop kon volgen, riposteerde Lefevere meteen: “Weet je hoeveel waarde ik daaraan hecht? Nul komma nul. Ik zal je eens iets vertellen: Remco staat te dik. Met hetzelfde gewicht als op het WK vorig jaar, was hij in Emiraten in de top vijf geëindigd. Maar wie 4 kilo te veel weegt, krijgt de rekening gepresenteerd. Hij was ontgoocheld. Hij zégt van niet, maar ik zag hem zitten op een bankje en ik zit al lang genoeg in de stiel om te weten dat ik hem dan beter met rust laat.”

“Remco is nu hard aan het werken”, gaat Lefevere verder. “Hij heeft een beetje tegen zijn zin Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic gereden, zijn grote test wordt de Ronde van Romandië. Twee tijdritten en aankomsten bergop: daar zullen we zien waar hij staat.”

