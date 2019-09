Exclusief voor abonnees Lefevere over het eerste profjaar van Evenepoel: “Wat flitsen tonen, dachten we, maar dit...” Marc Ghyselinck

18 september 2019

06u01 0 WK Wielrennen Dat Remco Evenepoel vandaag over een week wereldkampioen tijdrijden wordt in Yorkshire, ook dat zal Patrick Levere niet verbazen. “We hadden ­gedacht dat hij in 2019 wat flitsen van zijn klasse als junior zou laten zien. Niet dat hij vijf profkoersen zou winnen.”

Patrick Lefevere vliegt volgende week woensdag naar Yorkshire. Je weet namelijk maar nooit, dat Evenepoel de wereldtitel tijdrijden pakt. Dat feestje wil Lefevere niet missen. “Ik was niet in Canada, de GP van Montreal was voor mij moeilijk om te volgen. Schijnbaar is Remco daar weer weg­gereden en was het bij enkele renners toch opnieuw alle hens aan dek om hem terug te halen. Naar het schijnt heeft vooral Nibali hard achter Remco gekoerst.”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis