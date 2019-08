Lefevere: “Optie in contract Evenepoel gelicht met handshake” BA

09 augustus 2019

07u27 0

Deceuninck-Quick.Step gaat de optie in het contract van Remco Evenepoel lichten. Hij tekende deze winter voor 2 + 2 jaar en die laatste periode (2021 en 2022) wordt nu officieel aan zijn contract toegevoegd. “De deal stond al op papier en is nu met een ‘handshake’ bezegeld”, zegt Patrick Lefevere. “Voor mij is een woord heilig en ik ben zeker dat Remco en zijn familie hun woord ook niet gaan breken.” En als dat toch gebeurt? “Dan maak ik Remco ter plaatse af”, lacht Lefevere vrolijk.