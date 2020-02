Lefevere mildert Italiaanse paniek: “Er sterven veel meer mensen aan griep dan aan het coronavirus” NVE/JSU

24 februari 2020

14u58 0 Wielrennen Patrick Lefevere, manager van Deceuninck–Quick-Step. Of was het nu voorzitter? Hij prijkt op de poster van de E3 BinckBank Classic als Balthazar Boma. “Of ik wel een echte kampioenenmaker ben? Ik maak ze misschien niet, maar ik kies ze wel.”

Zoals altijd springt de poster van de E3 BinckBank Classic in het oog, deze keer met een knipoog naar De Kampioenen. Lefevere zag het naar verluidt in eerste instantie niet zitten, maar: “Ik heb het wat moeilijk met de huidige maatschappij. We mogen niks meer, zerotolerantie, je mag niks meer zeggen, je mag niks meer doen. Dus ik dacht bij mezelf: Waarom eens niet lachen met mezelf?”

Over Evenepoel: “Ja hallo, dat is hier toch niet normaal”

Remco Evenepoel won gisteren de slottijdrit en pakte de eindzege in de Ronde van Algarve. “Ik was wel verbaasd. Ik heb hem daar dingen zien doen. De rit dat hij won, en dan die andere bergrit, waar hij derde werd. Dan zeg ik: ja hallo, dat is hier toch niet normaal. En dan de tijdrit, parcours verkend, hij geloofde echt dat hij kon winnen. Als we die tussentijd hoorden, dan dachten we: ja bon, dat wordt hier bingo.”

Safety Totems

De organisatie van de E3 BinckBank Classic kondigde ook aan dat het vanaf dit jaar nog meer in zal zetten op veiligheid. Vanaf dit jaar worden 30 à 40 ‘Safety Totems’ geplaatst op de meest kritieke/gevaarlijke plekken op het parcours. Extra grote stootkussens, 2m40 groot en 1m20 breed, waarschuwen het peloton door middel van licht- en waarschuwingssignalen voor naderende obstakels.

“Hopelijk kunnen de renners eraan wennen. Dat het niet iets nieuw is, dat ze er een stuk of twee gezien hebben zodat ze weten wat het is. En het maakt ook nog lawaai. En ten derde, hopelijk als er wind is blijft het staan”, aldus Lefevere.

Coronagevaar? “Italianen zijn nogal vlug in paniek”

Lefevere ziet niet veel reden tot paniek omtrent het coronavirus. Er gaan nochtans stemmen op om Milaan-Sanremo en de Tirreno af te gelasten. “Het is eigenlijk niet om te lachen, maar Bramati was daar ook en hij was helemaal paranoia. Supermarkten die lege rekken hebben... Italianen zijn nogal vlug in paniek, ik weiger daaraan mee te doen. Er sterven veel meer mensen aan griep dan aan het coronavirus, daar wordt niet over gepiept. Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat we niet moeten voorbereid zijn, maar ik hoop dat de storm binnenkort gaat liggen.”