Lefevere looft werk van ploegmaats Evenepoel: “Ze geloven in onze kleine” Redactie

22 februari 2020

21u02

Bron: VTM 0

Uiteraard een tevreden Patrick Lefevere, ploegleider van Deceuninck-Quick.step, na het knappe teamwerk in Algarve. “We hebben hier echt een sterk team. Ik mag niemand overslaan, iedereen heeft zijn deel gedaan. (lacht) Ze geloven in onze ‘kleine’.” Winnen deed Remco Evenepoel niet, wel heeft hij de eindzege binnen handbereik. “Ik zag net de beelden. Remco moest Costa rechts passeren toen Lopez ging. Het ziet er goed uit ja, maar je mag het vel van de beer nooit verkopen voor hij geschoten is. We zullen wel zien tot wat ie morgen in staat is.”