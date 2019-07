Lefevere lonkt naar Duitse revelatie van klassieke voorjaar JDK/BA

12 juli 2019

Deceuninck-Quick.Step blijft de transfermarkt verder afspeuren. Patrick Lefevere volgt de ontwikkelingen rond het Katusha-team op de voet. De Russische WorldTour-ploeg dreigt eind dit seizoen te verdwijnen, waardoor een pak renners vrij komt. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe staat onder meer het 25-jarige Duitse talent Nils Politt op het verlanglijstje. Politt werd met een tweede plaats in Parijs-Roubaix, een vijfde in de Ronde van Vlaanderen en een zesde in de E3 Harelbeke één van de absolute revelaties van het voorbije klassieke voorjaar.

De impasse rond Katusha blokkeert voorlopig mogelijke andere transfers naar Deceuninck-Quick.Step. Zo staat bijvoorbeeld het dossier van Bert Van Lerberghe, einde contract bij Cofidis en daar geen prioriteit meer, ‘on hold’. Lefevere raakte in 2017, in zijn laatste jaar bij Sport Vlaanderen-Baloise, al gecharmeerd door de prestaties van de 26-jarige West-Vlaamse bonk en liet hem alvast testen. Mocht het effectief tot een aanwerving komen, zal zowat het voltallige trainingsgroepje van ‘De Melkerie’ voor Deceuninck-Quick.Step uitkomen. Yves Lampaert en Tim Declercq zijn er al, met Stijn Steels werd zeer recent een overeenkomst voor twee jaar bereikt. Alleen Jonas Rickaert (Corendon-Circus) en Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Gobert) rijden elders. Tot slot zou ook een ruildeal met Astana in de maak zijn: Davide Ballerini in, Davide Martinelli out.