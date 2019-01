Lefevere legt lat hoog voor 2019: “Desnoods stuur ik Evenepoel huilend naar huis” Bart Audoore in Spanje

09 januari 2019

08u11

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen “De beste ploeg van de wereld”, noemt Patrick Lefevere het nieuwe Deceuninck-Quick.Step. De lat ligt hoog. Aan de oude wolven en dat ene speciale talent om het waar te maken.

Wie zal Lefevere tegenspreken? Afgemeten aan de opkomst voor de persvoorstelling is Deceuninck-Quick.Step een absoluut topteam. Philippe Gilbert en Remco Evenepoel, om de twee populairste te noemen, moesten gisteren urenlang interviews geven. Een voorbode voor opnieuw een mooi seizoen? 2018 leverde 73 UCI-zeges op. Een herhaling is eigenlijk niet mogelijk. Niet na het vertrek van kleppers als Gaviria en Terpstra. Ook talenten als Schachmann, Narvaez en De Plus zijn weg. Samen waren zij goed voor 15 zeges. Wie fietst dat gat dicht?

“Moet dat dichtgefietst worden?”, vraagt Lefevere. “Van mij mag de concurrentie die vijftien zeges hebben. Dan nog zijn wij de beste ploeg van de wereld. Ik heb het voorbije jaar meermaals in mijn eigen wang geknepen: zo veel winnen. Iedereen werd wild in de ploeg. Jongens werden ambetant omdat ze niet wonnen. De concurrentie werd ambetant. Niemand wilde ons nog helpen in de koers...”

Viviani, Alaphilippe, Gilbert, Stybar, Jungels, Lampaert, Mas, Jakobsen: Lefevere heeft nog veel wapens in het vuur. Het gaat om toppers die ofwel op het toppunt van hun kunnen zijn, of om jonge gasten die nóg beter kunnen. De ‘oude’ Gilbert is de uitzondering, maar ook van hem worden resultaten gevraagd. “Met Boonen en Museeuw zijn we te veel meegegaan in de romantiek van het laatste jaar”, zegt Lefevere. “Gilbert is einde contract: als hij goed is in de klassiekers, zal ik er niet naast kunnen kijken. Anderzijds ga ik iemand die 37 wordt geen contract meer geven van twee jaar.”

Helemaal aan de andere kant staat Remco Evenepoel, neoprof van 18. Lefevere: “Ik heb al veel zitten denken aan hoe hij in het peloton verwelkomd gaat worden. De exposure die Remco al heeft gehad, heeft enorm veel jaloezie gecreëerd. In Argentinië gaan ze vechten om hem terug te halen als hij durft te demarreren. Dat wordt niet leuk. Maar hij wou zo graag prof worden, hij weet waar hij aan begint.”

“Hij hoopt zich volgende maand in de UAE Tour bergop al te tonen. Het is goed dat hij zich doelen stelt. Wij zullen hem wel opvangen na de koers als hij ontgoocheld is. We hebben 50 mensen in dienst voor een ploeg van 25 renners: iedereen gaat hem helpen als hij in een dipje zit. Ik heb gezegd dat ik Remco ging beschermen als mijn eigen zoon, maar verdomme ja, ik zal ook streng zijn als het moet. Desnoods stuur ik hem huilend naar huis. Dat doet een vader ook: ‘Hup, naar mama, en je mag pas terugkeren als je weer braaf bent’.”