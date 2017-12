Lefevere laat zijn voormalige spurtbom Kittel al poseren in Katusha-outfit: "Om de hypocrisie van het UCI-systeem aan te tonen" Joeri De Knop

Opvallend, zaterdag, tijdens de ploegvoorstelling van Katusha-Alpecin in Cala d'Or op Mallorca: Marcel Kittel poseerde nú al in het shirt van zijn nieuwe werkgever, hoewel hij nog tot en met 31 december onder contract ligt bij Quick.Step Floors. De Duitse spurter kreeg daarvoor het licht op groen van zijn huidige baas Patrick Lefevere. Maar dat bleek zeker niet van harte. Lefevere haalde op Instagram fel uit. "Ik gaf hem toestemming om de hypocrisie van het UCI-systeem aan te tonen. Wij moeten hem nog wel betalen tot het einde van het jaar", probeerde hij een statement te maken. Renners die overstappen naar een ander team trainen tot 1 januari in principe in de outfit van hun oude werkgever. (JDK)

I authorised him to participate to the @katushacycling photoshoot to prove the hypocrisy of the @uci_cycling system. We @quickstep_team have to pay until December 31 Een foto die is geplaatst door Patrick Lefevere (@patricklefevere) op 09 dec 2017 om 21:25 CET

