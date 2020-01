Lefevere haalt na nog geen drie maanden al handen af van opleidingsploeg Deceuninck-Quick.Step Marc Ghyselinck

18u39 2 Wielrennen Patrick Lefevere zet de samenwerking stop met Team Monti. De Italiaanse continentale ploeg zou dienen als opleidingsploeg voor het WorldTour team Deceuninck-Quick.Step van Patrick Lefevere, maar komt haar financiële verplichtingen niet na. “Dit is een valse start en ik hou niet van een valse start”, zegt Lefevere.

Vier jaar na het ontbinden van Klein Constantia was Patrick Lefevere bereid om zich te engageren in een nieuwe opleidingsploeg. Lefevere liet zich in het najaar van 2019 overtuigen om de naam en het logo van zijn WorldTour-team te ontlenen aan het Italiaanse Monti-team. Lefevere zou zorgen voor het materiaal dat door de renners en ploeg wordt gebruikt: fietsen en tijdritfietsen, kledij, brillen, bagagerekken, tot de drinkbussen toe. “De overeenkomst was dat ik de bestellingen zou plaatsen en dat de facturen daarna zouden worden terugbetaald.”

De afspraken werden in november gemaakt, met Roberto Amadio, ex-manager van Liquigas, met Monti-manager Roberto Magrini en met de sponsor zelf. Amadio is een oude bekende van Patrick Lefevere: “Hij is degene die me heeft overtuigd om in het project te stappen. Zonder Amadio had ik niet eens geluisterd naar het voorstel van Magrini en Monti.”

Van mij mag de ploeg gerust verderdoen. Maar dan zal het zonder de logo’s van mijn ploeg zijn. Ik wil niet dat ze daar misbruik van maken Patrick Lefevere

Twee en een halve maand later heeft Lefevere nog altijd geen eurocent gezien. “Ik heb ondertussen een paar honderdduizend euro aan materiaal besteld, maar er is nog geen enkele factuur betaald.”

Lefevere heeft aan Amadio en Magrini laten weten dat hij zich terugtrekt uit het verhaal. Hij rekent erop dat hij het bestelde materiaal terug krijgt. Maar hij weet ook dat de toekomst van de continentale Monti-ploeg daarmee op de helling komt.

Onder meer Stefano Museeuw, de zoon van Johan Museeuw, zou voor Monti gaan rijden. Lefevere: “Leuk is anders. Ik weet dat er nu veel onrust is. Ik vraag me ook af of de ploeg in orde is met de internationale wielerunie UCI. Roberto Amadio moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij is nu in Argentinië voor de ronde van San Juan. Hij zegt dat hij niks kan doen. Maar deze zaak sleept al langer aan. Ik vind het ook wel triest voor de renners die bij Monti hebben getekend, in de overtuiging dat ze voor de opleidingsploeg van Deceuninck-Quick.Step reden. We zijn eind januari en het is niet zeker dat ze kunnen koersen. Ze hebben nog niet eens hun koersuitrusting.”

Voor Lefevere houdt het hier op, ook als hij toch nog uitbetaald krijgt. “Dit is een valse start en ik houd niet van een valse start. Van mij mag de ploeg gerust verderdoen. Maar dan zal het zonder de logo’s van mijn ploeg zijn. Ik wil niet dat ze daar misbruik van maken.”