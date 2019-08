Lefevere geeft Evenepoel groen licht voor Tokio BA

10 augustus 2019

08u24 1

Remco Evenepoel (19) wil van Tokio 2020 een doel maken. Leuk plan, maar Patrick Lefevere was in het verleden een koele minnaar van de Olympische Spelen - hij noemde Tokio “ver van zijn bed”. Als Evenepoel naar de Spelen wil, zullen de komende maanden echter knopen moeten worden doorgehakt. Het klimaat en het tijdverschil in/met Japan vragen immers een grondige voorbereiding.

“Als Remco naar de Spelen wil, mag hij van mij”, zegt Lefevere. En de manager van Deceuninck-Quick.Step zal zijn jonge kampioen ondersteuning geven, ook al ziet Lefevere er weinig (commerciële) meerwaarde in. Maar Evenepoel is een geval apart. Lefevere: “Hij is nog jong, in volle ontplooiing. Hij moet de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. We gaan hem dus niks in de weg leggen.” Temeer omdat Tokio bij Evenepoel vrij makkelijk in te passen valt. “Remco zal volgend jaar nog altijd maar 20 zijn. Dat is te vroeg om de Tour te rijden. In die periode heeft hij dus de handen vrij om zich voor te bereiden op de Spelen.”