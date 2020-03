Lefevere en Lelangue in koor over het houden van hun renners in Parijs-Nice: "Misschien is dit de laatste koers voor lange tijd" MG

14 maart 2020

00u00 1 Wielrennen Koersen, zolang ze kunnen. Dat heeft Patrick Lefevere zijn renners in Parijs-Nice gezegd. Deceuninck-Quick.Step blijft tot de Koers naar de Zon er vanavond de stekker uittrekt, één dag eerder dan voorzien. En dan? "Ja, wat dan? Dit is misschien de laatste koers voor lange tijd."

Bahrain-Merida ging gisteren naar huis. Ivan Garcia Cortina heeft een rit gewonnen en Dylan Teuns had tot vrijdagmorgen klassementsambities. Maar de ploeg kapte er dus mee. Niet de renners van Patrick Lefevere. "Naar huis gaan? Ik heb aan mijn renners het omgekeerde gezegd. Blijven, zolang Parijs-Nice doorgaat. Ze zijn in de gezonde lucht, het publiek wordt ver weg gehouden. En wat zouden ze anders doen dan koersen?"

Dat is inderdaad de grote vraag. Het Vlaamse voorjaar is al stilgelegd tot 3 april. De Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland zijn geschrapt. "Ik moet ook nog zien wat er na 3 april in België gebeurt", zegt Lefevere. Remco Evenepoel keert uit het Spaanse Calpe naar België terug. Zes renners die in Griekenland op stage zijn, komen naar huis. Zondag zijn ook de zeven overblijvende renners van Parijs-Nice weer thuis.

"Elke renner keert naar huis terug, naar zijn eigen land. Iedereen zal van ons een aangepast trainingsprogramma krijgen. De grote vraag is: in functie waarvan moeten ze trainen? We houden ons klaar voor de Ronde van Vlaanderen. Maar gaat die worden gereden? Dan zitten we al snel aan Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. En dan is er de Ronde van Romandië. De Giro is inmiddels ook al uitgesteld."

Lefevere heeft tachtig man personeel in dienst. "Als de koers twee maanden stilligt, wat gaan zij dan doen? Iedereen heeft een bediendestatuut, ook mijn mecaniciens. Ik kan niemand met technische werkloosheid sturen. Ik ga ook niet vragen dat iedereen naar de service course in Wevelgem komt, dat zou een heel slecht idee zijn, in tijden waarin iedereen wordt gevraagd om thuis te werken."

Hoe groot de financiële impact dreigt te worden, kan Lefevere nog niet berekenen. "Een aantal hotels is betaald, er zijn vluchten geboekt die nu worden geannuleerd. Dat geld zie ik niet terug. En wanneer beginnen we opnieuw te koersen?” Een paar weken geleden vreesde Lefevere nog dat sponsors een deel van hun geld zouden terugvragen, als er wekenlang niet wordt gekoerst. Dat lijkt nu niet de eerste van zijn zorgen. "Ik ga ervan uit dat de sponsors hun contracten nakomen. Ze begrijpen de situatie, ze weten dat niet wij hiervoor gekozen hebben. Ik heb nog geen signaal gekregen dat het anders zou zijn. Tenzij de coronacrisis ook op hun zakencijfer gaat wegen."

Lelangue: “Iedereen wild oorgaan, misschien is dit de laatste koers in maanden”

Ook bij Lotto-Soudal trekken ze pas de remmen dicht als Parijs-Nice er zaterdagavond mee ophoudt. Met uitzondering van Caleb Ewan en Jasper De Buyst. Zij stapten donderdagavond uit de race. Omdat er voor de sprinters toch niets meer te rapen valt, zegt CEO John Lelangue. “Dat was de afspraak.”

Zes andere renners, onder wie Philippe Gilbert en John Degenkolb, verkozen in koers te blijven. “Ik heb vrijdagmorgen met de renners en de staf gesproken. Iedereen wilde doorgaan. Misschien is dit hun laatste koers in weken, mogelijk maanden. En dan gaat iedereen naar huis. En blijft daar.”

De ploeg zal geen stages organiseren. “We gaan niet het vliegtuig nemen naar Calpe, Tenerife of Mallorca om daar in een hotel te logeren waar mogelijk andere mensen een coronabesmetting hebben, en dan in een lockdown komen. Dat risico nemen we niet”, zegt Lelangue.

De Giro is nu al uitgesteld, mogelijk wordt het afstel. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan nog op de kalender. Lelangue: "Daar bereiden we ons op voor. We kunnen niet iedereen twee of drie weken op vakantie sturen. Tot 3 april heeft iedereen in de ploeg werk. Of we daarna weer gaan koersen, daar heb ik eerlijk gezegd ook mijn twijfels over. Het zal me verbazen als de toestand over drie weken weer normaal is."