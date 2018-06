Lefevere en Evenepoel zeggen ja (maar er is nog geen contract) BA

Wielrennen Patrick Lefevere zat gisteren aan tafel met Remco Evenepoel (18). De baas van Quick.Step sloot een mondeling samenwerkingsakkoord met de junior uit Schepdaal, het grootste Belgische wielertalent van het moment.

"Ik had een heel aangenaam en constructief gesprek met Remco en zijn vader", zegt Lefevere. "We gaan samen werken aan de uitbouw van zijn carrière. We hebben nog geen getekend contract, wel een gentleman's agreement. De rest komt wel. De komende weken bekijken we de verschillende pistes."

Lefevere vindt het belangrijk dat er geen stappen worden overgeslagen. De kans dat de jonge renner na dit seizoen meteen prof wordt, is daarom niet zo groot. Omdat Quick.Step sinds twee jaar geen beloftenploeg meer heeft, moet er worden samengewerkt met een ander team. Een logische oplossing is dan de ploeg van Axel Merckx, het Amerikaanse Axeon Hagens Berman, waarmee Lefevere al vaker samenwerkte. Evenepoel zou daar een (paar?) jaar kunnen rijpen, alvorens over te stappen naar Quick.Step. De tiener is amper een jaar renner, voordien voetbalde hij bij PSV en Anderlecht.