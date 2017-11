Lefevere blikt vooruit naar volgend jaar: "Viviani kan beter doen dan Kittel en met Phil willen we nog twee klassiekers winnen" Dries Mombert

14u29

Bron: Cycling News 0 Photo News Quick.Step Floors-manager Patrick Lefevere. Wielrennen Terwijl de meeste renners nog in vakantiemodus rondtoeren, lonkt het wielerjaar 2018 al om de hoek. Ook bij Quick.Step Floors kijken ze al vooruit. De Belgische formatie van manager Patrick Lefevere verloor spurtbom Marcel Kittel, maar met de aangetrokken Elia Viviani en raspaardje Fernando Gaviria is de opvolging verzekerd.

"Het vertrek van Marcel Kittel is lastig geweest voor mij. Je moet maar eens aan je sponsors gaan uitleggen dat de publicitair belangrijkste renner het schip gaat verlaten", begint Lefevere in een interview aan 'Cycling News'. "Ik had Marcel graag aan boord gehouden, zeker gezien het Duitse Lidl een van onze belangrijkste shirtsponsors is. Helaas wou hij binnen het team niet in hetzelfde vaarwater van Fernando Gaviria terechtkomen. Ik heb respect voor zijn keuze."

Over Gaviria: "Hij is zo getalenteerd, we moeten hem echt in toom houden"

De concurrentie uit eigen huis zou met de ontbolsterende Gaviria inderdaad niet licht uitvallen. De Colombiaan is dankzij 14 zeges samen met Kittel zegekoning van het afgelopen wielerseizoen. Gaviria won vier etappes in de Ronde van Italië, Koolskamp Koerse en vier etappes in de nieuwe Ronde van Guangxi. Volgend seizoen ligt de focus voor de 23-jarige Colombiaan op het voorjaar en de Tour.

"Het talent van Fernando staat buiten kijf", gaat Lefevere verder. "Als hij met z'n beide voeten op de grond blijft dan kan hij heel ver komen. Momenteel is hij nogal ongeduldig. Als het van hem afhangt, dan doet hij alles in één jaar tijd. En hij heeft dit jaar al zo veel geleerd. Laat ons zeggen dat hij nu op 75% zit. Dan hoop ik dat hij volgend seizoen die andere 25% er bij kan plakken."

"Gelukkig hebben we een aantal renners in het team die hem met zijn voetjes op de grond houden. Het is nodig om hem af en toe uit te leggen dat hij (nog) niet de belangrijkste renner van het team is. Hij moet nog leren luisteren naar mannen als Iljo Keisse. Zo kan hij nog veel meer bijleren, ook in het Vlaamse werk."

Photo News Fernando Gaviria.

Over Viviani: "Sky reed niet echt in zijn dienst"

Naast Gaviria moet ook Elia Viviani de leemte van Marcel Kittel opvullen. De Italiaan, olympisch kampioen in het omnium, komt over van Team Sky. "Het is een beetje cru om te stellen dat hij daar geen hulp heeft gekregen, maar bij ons zal hij echt een team in zijn dienst vinden," vertelt Lefevere.

"Als ik het mij goed voor de geest haal, dan won Viviani afgelopen seizoen negen of tien wedstrijden. Kittel pakte er 14, met onze ploeg kan Elia die rollen misschien wel omdraaien."

TDW Elia Viviani

Over Gilbert: "Ik geloof er in dat hij Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix nog kan winnen"

Naast Greg Van Avermaet was Philippe Gilbert dit jaar dé grote man van de voorjaarsklassiekers. De 35-jarige Waal pakte uit in de Ronde van Vlaanderen en zijn geliefde Amstel Gold Race. Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix ontbreken nog op het lijstje. Gilbert maakt jacht op de vijf Monumenten en zou graag de vierde renner in de geschiedenis worden die ze minstens één keer in zijn carrière wint.

"Phil is hier aangekomen met de motivatie om de gaten in zijn palmares op te vullen. Met de Ronde van Vlaanderen is hij daar dit seizoen alvast voor een groot stuk in geslaagd. Zijn gedrevenheid verbaasde me toch wel een beetje. Ik hoor bijvoorbeeld ook van renners als Zdenek Stybar dat hij het team op sleeptouw neemt en zijn ploegmakkers constant met raad en daad bijstaat."

"Parijs-Roubaix wordt voor hem in principe het moeilijkste monument om nog te winnen. Gelukkig is het een wedstrijd waarin je tactisch kan koersen. Met een sterk team kan je pokeren. En laat dat nu net een van onze handelsmerken zijn."

BELGA Philippe Gilbert.

BELGA Philippe Gilbert.

TDW Fernando Gaviria.

Photo News Philippe Gilbert tijdens de Tour.