Lefevere blikt terug op zware weken voor zijn ploeg: “Ploegdokter Vanmol belde in tranen vanuit Polen en zei dat Fabio zou sterven” Redactie

09 september 2020

10u16

Bron: La Capitale 2 Wielrennen Patrick Lefevere heeft in een interview met La Capitale teruggeblikt op de voorbije weken, die allerminst rustig verliepen voor zijn ploeg Deceuninck-Quick.Step. Op een korte tijdspanne gingen renners Fabio Jakobsen (24) en Remco Evenepoel (20) zwaar tegen de grond. “Op het moment van de val van Evenepoel zat ik te eten met zijn ouders. Zijn vader zat met het hoofd tussen z’n handen. Hij wou niet meer naar de televisie kijken.” Lefevere kijkt ook vooruit, met Evenepoel als potentiële winnaar van een grote ronde.



Patrick Lefevere beleefde niet zijn leukste periode als manager van Deceuninck-Quick.Step. Op 5 augustus maakte Fabio Jakobsen een vreselijke smak in de Ronde van Polen, tien dagen later viel Remco Evenepoel tijdens de Ronde van Lombardije in een ravijn. “In minder dan tien dagen hadden we twee doden kunnen hebben. Ik zal me tot mijn dood het telefoontje van ploegdokter Yvan Vanmol herinneren. Hij was in Polen, hij weende en vertelde me dat Fabio zou sterven.”

Er werd even gevreesd voor het leven van de Nederlandse sprinter, maar Jakobsen houdt aan de val vooral zware schade aan het gezicht over. De Nederlander heeft nog maar één tand en brak zowat alle botten in zijn aangezicht. Toch is Lefevere optimistisch.“Ik ben ervan overtuigd dat hij tegen maart weer een rugnummer opspeldt.”

Val Evenepoel

Op 15 augustus maakte Evenepoel een diepe val in een ravijn tijdens de Ronde van Lombardije. Op het moment van de val zat Lefevere met de ouders en de vriendin van z'n renner te eten in het restaurant van oud-renner Luca Paolini in Como. “Je kan je wel voorstellen hoe het eraan toeging. Zijn vader zat met het hoofd tussen z’n handen. Hij wou niet meer naar de televisie kijken. Die tien minuten zonder nieuws, leken voor mij een eeuwigheid te duren.”

Na de valpartij van Evenepoel was er op sociale media veel te doen rond de persoon die de fiets van de renner overeind zette en dan meteen weer in de auto sprong. Lefevere was het niet eens met die verontwaardiging. “Kun je je inbeelden welke schade die fiets had kunnen aanrichten wanneer die midden op de weg was blijven liggen? Die mensen hadden trouwens meteen de ambulance verwittigd. Niks op aan te merken.”

Rondeploeg

Met Evenepoel heeft Lefevere één van de grootste rondetalenten van het peloton in zijn ploeg. De manager is met de aanwerving van renners als Almeida en Bagioli al bezig aan de uitbouw van een klimmersgilde, maar beschikt niet over een budget als Ineos Grenadiers of Jumbo-Visma. “Wat we nu doen, is al een mirakel. Tot nog toe is nog geen enkele potentiële sponsor aan mijn deur komen kloppen om te investeren. Feit is dat het een project op lange termijn zal worden. Ofwel vind ik budget dat de komende vijf jaar hoger is dan het huidige, ofwel stop ik in december 2021. Dan zal ik 66 jaar zijn en een mooie carrière achter de rug hebben, maar je kan je wel voorstellen dat ik veel zin heb om Remco verder te zien ontwikkelen.”

