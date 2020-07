Lefevere bidt voor drie virusvrije koersmaanden en meet schade op: “3 à 4 miljoen euro... In het ‘beste’ geval” Joeri De Knop

18 juli 2020

09u30 1 Wielrennen Nú al 1,3 miljoen euro. En op jaarbasis ­tegen het drievoud aan. Nú al 1,3 miljoen euro. En op jaarbasis ­tegen het drievoud aan. In een exclusief gesprek meet Patrick Lefevere (65), CEO van Deceuninck-Quick.Step, de schade op die de coronacrisis zijn team zal toebrengen . “Het is bibberen.”

Lefevere is net terug uit Val di Fassa, Noord-Italië. Hij keurde er zijn troepen op de eerste hoogtestage post-corona. Wat hij zag, stemde hem tevreden. “Fysiek én mentaal zijn we klaar voor de herstart van het seizoen.” Maar komt die revival er wel, vraagt hij zich luidop af. En zo ja: hoe lang blijft hij duren? “Het is bibberen”, geeft hij toe. “Voor wat ons mogelijk nog te wachten staat.” Lefevere heeft één innige wens. “Dat de koers straks gewoon weer zijn gang mag gaan. Covid-vrij. Dé grote voorwaarde: iedereen moet zijn gezond verstand gebruiken. En het niet meer verknallen. Het lot niet tarten, zoals meerdere mensen dat de voorbije weken hebben gedaan. Je ziet het virus niet. Maar het is er wel. Het dwaalt rond als een ‘sniper’, een sluipschutter. Let op. Want een tweede economische lockdown zou fataal zijn. Een ramp, voor ons allemaal. Ik mag er eerlijk gezegd niet aan denken.”

Deceuninck

Lefevere wéét waarover hij spreekt. Ook zijn team deelde onvermijdelijk in de klappen. De impact van de pandemie was ingrijpend. “Nú al schat ik het verlies aan directe inkomsten in op 1,3 miljoen euro. Maar het jaar is nog niet om. Ik zal de totale balans pas kunnen opmaken op 31 december. De schade zal dan, naar verwachting, zijn opgelopen tot 3 à 4 miljoen euro.” Een som die Lefevere becijfert op basis van... drie extra maanden koers. “Legt corona de boel opnieuw lam, dan zitten we helemáál in de shit. Je maakt het geen enkele zakenman ter wereld wijs dat hij moet investeren zonder daar iets voor terug te krijgen. Sponsors zullen niet blíjven betalen voor onze mooie blauwe ogen, vrees ik.”

Voorlopig doen ze dat (nog) wel. Onder meer het resultaat van de nederigheid die Lefevere van in het begin aan de dag legde en het begrip dat hij toonde voor hun moeilijke situatie. “April was, businesswise, de slechtste maand. ‘We ­kunnen het niet maken om de ploeg te blijven doorbetalen terwijl we ondertussen 2.000 arbeiders op technische werkloosheid plaatsen’, luidde de meer dan terechte redenering. Daarna is de toestand beetje bij beetje verbeterd.” Uiteindelijk bedong hij een mooi compromis. Hoofdsponsor Deceuninck honoreert zijn lopende contract tot eind 2021. “Maar daar mag het niet stoppen. Ik hoop van harte dat er nog een vervolg op komt.”

