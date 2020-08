Lefevere aangeslagen na bezoek aan Fabio Jakobsen: “Hij is er veel erger aan toe dan Remco, ze hebben 130 draadjes uit z'n gezicht gehaald” PDD/ODBS

26 augustus 2020

13u54

Bron: VTM Nieuws 18 Wielrennen De E3 BinckBank Classic wordt volgend jaar de veiligste koers van het land. De 227 bomen in de laatste drie kilometer en de 65 gevaarlijke punten op het parcours worden voorzien van herbruikbare stootkussens of totems gemaakt uit kunststof. Tijdens de voorstelling toonde Patrick Lefevere zich fan, zeker met de zware valpartijen van zijn Deceuninck-renners Jakobsen en Evenepoel in het achterhoofd. “Ik had twee begrafenissen kunnen hebben in 10 dagen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De ploegmanager is een aangeslagen man na zijn bezoek van dinsdag aan Fabio Jakobsen. Jakobsen viel op 5 augustus zwaar in de massasprint van de eerste rit van de Ronde van Polen. “Hij is er veel slechter aan toe dan Remco, wiens breuken kunnen genezen. Als hij de revalidatie volgt, zullen zes weken volstaan”, aldus Lefevere bij ‘VTM Nieuws’. “Maar voor Fabio wordt het een maandenplan, vrees ik. Ik ben zwaar geschrokken. Hij heeft 130 draadjes uit zijn gezicht laten halen, hij heeft nog één tand, zijn gehemelte moet herstellen, zijn stemband is momenteel verlamd... Dat was allesbehalve positief nieuws. Een verschrikkelijk gezicht.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Naar aanleiding van de voorstelling van de stootkussens toonde Lefereve zich eens te meer vlijmscherp wat betreft de algemene veiligheid in de koers. volgens hem handelen de BWB (de Belgische wielerbond) en de UCI (de Internationale wielerunie) niet consequent én vooral niet snel genoeg. Morgen staat er een vergadering gepland met de Tourorganisatie waarin Deceuninck-Quick.Step samen met Ineos, Jumbo-Visma en Sunweb het voortouw wil nemen om het veiligheidsissue zelf in handen te nemen.

Yves Lampaert: “Ik zit in de selectie voor Ronde van Slovakije

Ook Yves Lampaert was aanwezig bij de voorstelling van de totem bij de firma Boplan. De West-Vlaming kwam zwaar ten val in Milaan-Turijn en brak daarbij zijn sleutelbeen. Na een operatie is hij nu aan het revalideren. Zijn terugkeer in het peloton is voor midden september gepland. “Ik zit in de selectie voor de Ronde van Slovakije (16-19 september) en hoop daar effectief te kunnen aantreden. Daarna volgt voor mij het Belgisch kampioenschap in Anzegem (22 september)”, zegt Lampaert

“De eerste veertien dagen heb ik enorm veel last gehad van mijn breuk. Ik denk dat velen over zo’n sleutelbeenbreuk echt wel te licht overgaan. Het was voor het eerst dat ik iets brak en hopelijk ook voor het laatst. Na vijf dagen beslisten de dokters toch om de breuk operatief te herstellen. Zo kon de revalidatieperiode gereduceerd worden. Ik zit nu al op de mountainbike en fiets volop op de rollen.”

“Die totem die hier werd voorgesteld, is een goede zaak. Al wat de veiligheid kan verbeteren, moet men gebruiken. De signalisatie van obstakels op de weg kan beter. Zelf werd ik ten val gebracht door een andere renner, maar veel valpartijen zijn te vermijden. Men kan ook gebruik maken van vangnetten zoals in het skiën. Daar zou Remco Evenepoel wel baat bij gehad hebben. Wielrennen is een gevaarlijke sport. Het is aan de organisatoren en de renners om het gevaar tot een strikt minimum te beperken.”

Lees ook:

UCI kondigt meer controles en extra maatregelen aan na vele crashes: “Samen met renners veiligheid bevorderen”

Remco Evenepoel, in rolstoel voortgeduwd door mama, heeft ziekenhuis verlaten: “Ik trek me op aan het feit dat ik nog leef”

Evenepoel en Jakobsen peppen elkaar op: “Feit dat we nog leven betekent dat de wielersport nog niet klaar is met ons”