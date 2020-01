Lecluyse zwaait partner Campenaerts uit, renner trekt weer naar Namibië voor stage Redactie

02 januari 2020

Campenaerts vertrokken naar Namibië

Victor Campenaerts is weer vertrokken naar Namibië. De renner van NTT, de opvolger van Dimension Data, zal er de komende acht à negen weken trainen met het oog op het nieuwe wielerseizoen. Ook vorig jaar in februari trok Campenaerts naar het Afrikaanse land, toen om zijn aanval op het werelduurrecord tot in de puntjes voor te bereiden. Dat werd een succes.

Zijn vriendin, zwemster Fanny Lecluyse, zwaaide hem deze ochtend uit. “Genieten van de laatste dagen samen was belangrijk voor me”, schrijft ze op Instagram. “Het is nog onduidelijk wanneer we elkaar precies terugzien, afhankelijk van de wedstrijd die er volgt. Maar één ding is zeker, er zal geen dag voorbij gaan dat ik niet aan je denk. We bekijken het positief: nog beter kunnen trainen en nog meer kunnen rusten. Alles voor een nog betere kwaliteit te leveren op training. Maar vooral alles om onze dromen te verwezenlijken die dit jaar 2020 onze grootste doelen zijn geworden! Train ze, ik zal je zo hard missen.”