Le nouveau VDB est arrivé: Cameron Vandenbroucke wint criterium en doet fans watertanden: "Tuurlijk heb ik aan papa gedacht" Joeri De Knop

06 augustus 2018

07u12 0 Wielrennen Le nouveau VDB est arrivé. Of beter: la nouvelle. Cameron Vandenbroucke is de reïncarnatie van Frank op de fiets. Zo mooi, zo jong (19) en... niet alleen, zagen we bij haar drukbevolkte debuut in Lombardsijde. Cameron won. De koers. Maar vooral heel veel harten. "C'est cool, quoi."

Het terras van sporthal De Bamburg, even voor drie gisterennamiddag. De barbecue smeult, het blondschuimend bier vloeit rijkelijk, kermisdeuntjes schallen uit de boxen. Vlaamse criteriumsfeer ten top. Plots draaien alle hoofden naar links. 'Daar gaat ze.' Je hoeft niet eens goed te kijken. Cameron springt in het oog. Présence. Charme. Lange, blonde manen die ze zo meteen in een strakke vlecht zal draaien. "ça recommence, hein!", begroet 'papi' Jean-Jacques, Franks vader, ons lachend. "Alles begint opnieuw van vooraf aan." All inclusive, merken we. Op weg naar de inschrijving en haar eerste officiële rugnummer (2) houdt Cameron voortdurend halt. Selfies, foto's, small talk. 'Hoe is het? Doe dat goed, hé. Je hebt talent, hoor.'

