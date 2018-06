Laurens Sweeck wint trofee van zijn overleden trainingsmakker Michael Goolaerts: "Dit zal thuis een mooie plaats krijgen" MDB

02 juni 2018

17u45

Bron: VTM 0 Wielrennen De Heistse Pijl eerde vandaag Michael Goolaerts, de renner die in Parijs-Roubaix om het leven kwam, door de Trofee Michael Goolaerts uit te reiken. Op het parcours werd er gestreden voor die prijs en Laurens Sweeck trok in de spurt voor de prijs van de strijdlust ook in de wacht. Sweeck was goed bevriend met Goolaerts en ging ook regelmatig met hem trainen. "Ontroerend", vond cocommentator Wout van Aert.

"Ik had er eigenlijk liever niet voor moeten koersen. Ik had liever gehad dat die trofee er niet zou zijn." De trofee Michael Goolaerts is een emotioneel beladen prijs voor Laurens Sweeck. De 24-jarige renner van Pauwels sauzen - Vastgoedservice zat op het juiste moment in de spits van de koers om mee te dingen voor de prijs van de strijdlust. "Ik was wel met het idee vertrokken om dat te winnen, maar je moet ook in de positie komen dat je er voor kan strijden. Toen we met vijf voorop zaten heb ik nog aan mijn broer gevraagd om me vooraan af te zetten."

@LaurensSweeck wint de sprint voor de strijdlust! Hij mag straks de trofee Michael Goolaerts in ontvangst nemen 🏆#zwanenzang #HeistsePijl Napoleon Games Cup(@ NapoleonGamesCC) link

Het lukte hem uiteindelijk ook. "Het is mooi dat ik het kon halen. Ik ga er nu rustig over nadenken wat ik met het schilderij zal doen, maar ik denk wel dat het thuis een mooie plaats zal krijgen." Op het podium kreeg Sweeck het schilderij dat verbonden was met de trofee uit handen van Tasch Leysen. De vrouw van wielermanager Jef Van den Bosch die Goolaerts ook heeft gekend. Op het doek schilderde Leysen een afbeelding van de betreurde Goolaerts. Samen met enkele kasseien en het nummer 84. Het rugnummer dat Michael Goolaerts droeg in Parijs-Roubaix.

Ook Wout van Aert vond het een mooi moment. De ploegmakker van Goolaerts gaf tijdens de Heistse Pijl voor het eerst commentaar voor VTM. "Het is wel ontroerend. Ik was er zelf dicht bij betrokken en het is heel mooi dat een vriend van Michael de prijs heeft kunnen winnen."

Kopgroep van vijf in #HeistsePijl met onder meer Laurens Sweeck, Corne van Kessel en Rob Ruijgh pic.twitter.com/7uiTbRrHum PauwelsSauzen-VGS CT(@ PS_VGS_CT) link