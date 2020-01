Laurens De Vreese verlaat Tour Down Under na valpartij Joeri De Knop

25 januari 2020

01u05 0 UPDATE De Vreese start niet meer in de vijfde rit van de Tour Down Under in Glenelg. Onze landgenoot van Astana kwam vrijdag in de vierde etappe ten val, waarbij zijn schouderligamenten werden geraakt.

Ploegleider Stefano Zanini: “We laten hem verder onderzoeken in het ziekenhuis omdat we geen risico’s willen nemen voor de Vlaamse klassiekers, waar we Laurens op zijn best verwachten. Zijn schouderligamenten zijn geraakt. Hopelijk valt de blessure mee. Normaal zou hij na de Tour Down Under de UAE Tour rijden, maar ik vrees dat dat moeilijk wordt. Het Vlaamse openingsweekend? We wachten de diagnose af en zien dan wel.”

De blessure is hoe dan ook een bittere pil voor De Vreese. Hij pakte de voorbije dagen twee keer de dagprijs van de strijdlust, onder meer nog dankzij zijn aanvalswerk in de vierde rit.

Eerder al verliest Ben Hermans de Tour Down Under na een zware val in de tweede etappe. Ook Hermans brak zijn (linker) sleutelbeen en liep daarnaast ook een complexe schouderfractuur en een dubbele ribbreuk op.