Laurens De Plus naar Team Ineos? "Contract van drie jaar ligt klaar"

19 juni 2020

06u05

Bron: Wielerflits 0 Wielrennen Laurens De Plus (24) kan dan door een heupblessure niet trainen, dat wil niet zeggen dat hij heeft stilgezeten. Er ligt blijkbaar een contract van drie jaar voor hem klaar bij Team Ineos, het team van Egan Bernal, Geraint Thomas en voor­lopig nog Chris ­Froome. Vorig jaar hielp De Plus ploegmaat Steven Kruijswijk op het podium van de Tour. Dat is Dave Brailsford, grote baas bij Ineos, niet ontgaan.

Het gaat hard met de carrière van Laurens De Plus. Twee jaar geleden probeerde hij nog te ontdekken wie hij was in de ploeg van Patrick Lefevere. Dat is door en door een ploeg voor het klassieke werk, beuken en afzien.

Dat is niet waar De Plus in excelleert op zijn koersfiets. De renner uit Ninove is meer het type coureur dat in het hooggebergte thuishoort. Hij heeft er de lichaamsbouw voor, hij klimt als de beste.

Dat hadden ze bij Jumbo-Visma goed gezien. Eind augustus 2018, bij de start van de Vuelta in Malaga, raakte bekend dat De Plus naar de ­Nederlandse Jumbo-Vismaploeg verhuisde. Hij kon er doen waar hij goed in is. En het geld was ook goed.

De Plus werd naar de Ronde van Italië gestuurd, hij moest Primoz Roglic bijstaan. Maar hij werd ziek en gaf na één week op. Hij startte vervolgens in de Tour. Dat werd een geweldig succesverhaal voor de Nederlanders, dat werd ­bekroond met de derde plaats van Steven Kruijswijk in Parijs als beloning. Met dank aan Laurens De Plus.

Hij maakte een indrukwekkende tocht over de Pyreneeën. Op de Tourmalet ging hij met de vijftien beste klimmers naar boven. Hij zou er uiteindelijk ook voor zorgen dat Julian Alaphilippe, een ex-ploegmaat, naast een podiumplaats zou grijpen. Die was voor Steven Kruijswijk.

De Plus won enkele weken later de BinckBank Tour. Hij had in de Tour evenwel al begrepen dat een rol van kopman niet voor hem was. «Als ik met Roglic en Kruijswijk op stage ga en ik zie het niveauverschil tussen die mannen en mezelf, dan denk ik: ‘Best nog een paar jaar wachten, want er moet nog een tandje bij.’ Die mannen hebben zo veel meer inhoud. Dan besef je dat het geen zin heeft om zelf voor een plek ­tussen 15 en 20 te knokken als je met een ploegmaat podium kan rijden in een grote ronde of winnen.»

Geen Tour, wel Giro

Dat vertelde hij vorig jaar in de Tour. Laurens De Plus staat omwille van een blessure zijn plaats in de Tour van dit jaar af aan George Bennett. Hij rijdt de Giro en krijgt daar wellicht meer kansen op persoonlijk succes, zegt hij. Maar niettemin lijkt zijn toekomst toch die van een helper te worden.

De gespecialiseerde website Wielerflits meldt dat er voor De Plus een contract van drie jaar klaarligt bij Ineos. Hij gaat er de meesterknecht worden van Egan Bernal, die bij Ineos de man van de toekomst is. Meer dan Geraint Thomas, die ook al 34 is. En zeker meer dan Chris Froome, die dicht bij een overeenkomst met Israël Start-Up Nation blijkt te staan. Kopman, weet De Plus, is voor later.

