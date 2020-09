Laurens De Plus hervat na 7 maanden competitie op BK JDK

22 september 2020

Een verrassende naam op de deelnemerslijst van het BK is die van Laurens De Plus. De laatste keer dat de renner van Jumbo-Visma in actie kwam, dateert van 23 februari, de openingsrit van de UAE Tour. 's Anderendaags verscheen hij niet aan de start door maagproblemen. Het begin van een lange sukkelperiode. Zijn team haalde hem uit de Tour-selectie. Lange tijd zag het ernaar uit dat De Plus, die de voorbije dagen aan het Como-meer aan zijn conditie werkte, ook de nationale titelstrijd zou overslaan. Maar na zeven maanden competitiestop speldt hij vandaag in Anzegem een nummer op.

