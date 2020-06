Laura Tesoro verrast Evenepoel tijdens Instagram Live: “Remco, ga jij de Ronde van Italië winnen?” XC

24 juni 2020

18u47

Bron: Instagram Rode Neuzen Dag 4 Wielrennen Remco Evenepoel heeft in een Instagram Live-sessie van Rode Neuzen Dag enkele vragen van jongeren beantwoord. Het 20-jarige supertalent van Deceuninck-Quick.Step had het onder meer over stress en de Giro.



“Hoe is ’t?” Die vraag stelde Laura Tesoro (23) vandaag aan jongeren tijdens de laatste Instagram Live-sessie van Rode Neuzen Dag, de goededoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius die het mentaal, fysiek en sociaal sterker maken van de jeugd als doel heeft. De zangeres en presentatrice had onder meer Remco Evenepoel te gast - de wielrenner stond paraat om vragen van jongeren te beantwoorden.

Is Remco Evenepoel een stresskonijn? “Ik heb vaak gezonde stress", vertelde de Vlaams-Brabander. “Stress geeft me motivatie en adrenaline. Daardoor heb ik meer zin om harder te fietsen. Stress heeft nooit een negatief gevolg op mij. Ook niet tijdens de grote wedstrijden, zo bleek vorig jaar. Bij een tijdrit moet je bijvoorbeeld de hele dag wachten om een halfuur te fietsen. De hele dag staat dan in functie van die dertig minuten. Dan moet je kunnen omgaan met spanning. En dat is een van mijn sterkste punten.”

Muziek en goede voorbereiding

Hoe komt het dat Evenepoel zo goed met stress kan omgaan? “Muziek helpt bij mij. Zo kan ik me even afzonderen van de wereld”, aldus de Europese kampioen tijdrijden. “Maar dat hangt af van persoon tot persoon. Sommigen willen ter afleiding liever contact met anderen. Het is vooral belangrijk om goed voorbereid te zijn. Zodat je weet dat je klaar bent. En naar welke muziek ik luister? Ik zet alles op. Maar als ik moet presteren, luister ik naar heavy muziek.”

Gaat Evenepoel soms langs bij een sportpsycholoog? “We hebben zo iemand in de ploeg. Af en toe hebben we een gesprek met die man. En als je daarmee begint te praten, los je dingen die je vooraf niet gedacht had te lossen. Dat helpt heel veel. Ik heb daar zeker al eens gebruik van gemaakt.”

Laura Tesoro kroop ten slotte plots in de rol van sportjournalist. “Remco, ga jij de Ronde van Italië winnen?” Evenepoel lachte en herhaalde haar vraag: “Ga ik de Ronde van Italië winnen? Ik ben erop gebrand. Mijn voorbereiding staat puur in functie van de Giro. Hopelijk kan ik op 25 oktober (de slotdag van de Giro, red.) ‘ja’ antwoorden op uw vraag.”

