Lars Boom stopt met wielrennen op de weg en legt focus op mountainbiken Redactie

11 december 2019

15u53

Bron: Wielerflits.nl 0 Wielrennen Lars Boom (33) heeft via zijn management laten weten dat hij voorlopig stopt met wielrennen op de weg. De Nederlander wist, na het opdoeken van Roompot-Charles, geen nieuwe ploeg te vinden. Boom focust zich nu vooral op zijn gravel- en mountainbike-carrière.

“We sluiten niet uit dat hij, al dan niet op een lager niveau, wedstrijden op de weg zal rijden. Echter zal dit ter ondersteuning zijn van gravel- en mountainbike wedstrijden. Daar ligt nu de volle prioriteit van Lars”, liet zijn managementbureau weten. Boom werd al twee keer Nederlands kampioen in het mountainbiken, bij welke ploeg hij nu gaat rijden is nog niet bekend.

In 2008 werd Boom wereldkampioen veldrijden, en Nederlands kampioen op de weg en in de tijdrit. Hij won ook een etappe in de Ronde van Spanje (2009) en de Ronde van Frankrijk (2014). De Nederlander reed een groot deel van zijn carrière voor Rabobank, waarna hij ook voor Belkin, Astana en LottoNL-Jumbo reed.