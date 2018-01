Lars Boom onderging hartoperatie: "Na een week weer op fiets" Redactie

19 januari 2018

18u43

Bron: Belga 1 Wielrennen Wielrenner Lars Boom (32) heeft woensdag een hartoperatie ondergaan. Eind vorig jaar werden bij de Nederlander van LottoNL-Jumbo hartritmestoornissen vastgesteld. "Na ongeveer één week of iets langer mag ik weer rustig op de fiets om de trainingen rustig te hervatten", zo verklaart Boom vandaag op Instagram.

"De ingreep is goed verlopen", aldus Boom. "Sinds gisteren ben ik opnieuw thuis na één nachtje slapen in het ziekenhuis. De vooruitzichten zijn nu dat ik de wondjes in mijn liezen goed moet laten herstellen. Na ongeveer één week of iets langer mag ik weer rustig op de fiets om de trainingen rustig te hervatten."

Door zijn hartproblemen werd de seizoensstart van Boom overhoopgehaald. Zo verscheen hij niet aan de start van de Tour Down Under, die momenteel verreden wordt.

Woensdag ben ik geholpen aan mijn hartritmestoornissen de ingreep is goed verlopen en ben gisteren weer thuis gekomen na 1 nachtje in het ziekenhuis te zijn blijven slapen. De vooruitzichten zijn nu dat ik de wondjes in mijn liezen goed moet laten herstellen en na ongeveer 1 week of iets langer dat ik weer rustig op de fiets mag om de trainingen rustig te hervatten. Onze dochters hebben een mooie tekeningen gemaakt voor me. Blij om weer thuis te zijn bij ze. Een foto die is geplaatst door null (@larsboom85) op 19 jan 2018 om 17:38 CET