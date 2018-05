Laporte snelt tegen de klok naar zege én leiderstrui in Baloise Belgium Tour XC

25 mei 2018

16u49 0 Wielrennen Christophe Laporte heeft de individuele tijdrit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Over een afstand van 10,6 kilometer was de Fransman van Cofidis vijf seconden sneller dan Andriy Grivko. Laporte neemt meteen ook de leiderstrui over van André Greipel.

Vandaag was het Antwerpse Bornem het schouwtoneel voor de derde etappe van de Baloise Belgium Tour. Onder een stralende zon legden de renners 10,6 kilometer af tegen de klok. De Duitser Marco Mathis zette de eerste richttijd van de dag neer. De renner van Katusha-Alpecin klokte af in 12’48”. Even later wist eeuwige aanvaller Brian van Goethem het traject drie seconden sneller af te werken.

De tijd van de Nederlander bleef lange tijd op de tabellen staan, tot Andriy Grivko zich met de zaken ging bemoeien. De 34-jarige Oekraïner dook vervolgens twee tellen onder de chrono van Van Goethem. Echt lang kon Grivko niet van zijn leidersplaats genieten. Integendeel. Een indrukwekkende Christophe Laporte pitste nog eens vijf seconden van de tijd van Grivko. Straf.

Nadien beet iedereen zijn tanden stuk op 12'38" van Laporte. De buit was binnen voor de Fransman van Cofidis, die zijn vijfde seizoenszege boekte. Sterker nog: Laporte snoepte meteen ook de leiderstrui af van André Greipel. Morgen staat de koninginnenrit op het programma met start en aankomst in Wanze, nabij Hoei.