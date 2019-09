Landgenoot komt ten val in apocalyptische beloftentijdrit: “Het is schandalig, ik stond tot aan mijn enkels in het water” DMM/JDK

24 september 2019

13u00 2 Wielrennen Ilan Van Wilder heeft gereageerd na zijn tijdrit. Onze landgenoot kwam ten val en verloor daardoor minuten. “Het ligt echt gevaarlijk”, vertelde onze landgenoot achteraf.

“Dit is het tegenovergestelde van een tijdrit. De omgekeerde wereld”, aldus Van Wilder bij onze man in Yorkshire. “Renners nemen de buitenkant van de bocht om plassen te ontwijken. Ik ging overkop in een dikke plas en stond daarna even in shock. Ik stond tot aan mijn enkels in het water. Dit is schandalig.”

“Ik startte met het idee om de snelste lijnen te kiezen. Nu zie ik dat de jongens echt de buitenkant nemen. De meesten weten het nu omdat er al zoveel gevallen zijn. Ik wist dat nog niet. Na mijn val wist ik dat het voorbij was. Ik heb het dan maar als training beschouwd voor de wegrit.”

“Het is jammer om mijn WK tijdrijden zo te beëindigen. Je hoort het hier in de tent dat het aan het gieten is. Dit is geen regen, maar gewoon een storm. Het is eigenlijk niet verantwoord. Ik ga me nu volledig focussen op de wegrit. Ik ga de frustraties uit mijn lijf proberen rijden in de wegrit, want ik voelde me wel goed in deze tijdrit.”

Eén van de vele valpartijen:

European Champion Johan Price-Pejtersen makes a splash in the U23 Men's Individual Time Trial 💦#Yorkshire2019 pic.twitter.com/jAc7yiqRqq Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

#Yorkshire2019 -



Valter Attila' crash. Probably questioning his life choices in between the time he knew he was going to crash and eventually crashing. pic.twitter.com/tY1G3erOkc La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link