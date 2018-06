Landa bezwijkt in slotkilometer, Ulissi profiteert en pakt vijfde rit in Zwitserland, Porte nieuwe leider LPB

13 juni 2018

16u57 11 Wielrennen De Italiaan Diego Ulissi heeft de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. Mikel Landa reed op de slotklim gezwind weg uit een elitegroep, maar de Spanjaard kon niet standhouden tot de finish. Onze landgenoot Bjorg Lambrecht eindigde tiende in de rituitslag. Richie Porte pakt de leiderstrui over van ploegmaat Stefan Küng.

Een kopgroep van zes renners, met daarbij Jasper Stuyven, kleurde de eerste bergrit in Zwitserland, maar bleef niet bij elkaar. De Amerikaan Larry Warbasse, die vorig jaar zijn allereerste profzege boekte in de 'Tour de Suisse', werd bij het begin van de slotklim als laatste ingerekend. Lilian Calmejane ging daarop solo, maar meer dan 30 seconden bonus kreeg de Fransman niet bij elkaar gereden. Met dank aan het beulswerk van Greg Van Avermaet, die de BMC-troepen in de finale lange tijd autoritair aanvoerde. Op 7 km van de finish was Calmejane eraan voor de moeite. Een kilometer verder moest ook Stefan Küng, tot vandaag in de gele leiderstrui, de rol lossen.

Moment waarop Mikel Landa als een raket naar voren stoof. De gewezen luitenant van Chris Froome verzamelde maximum een twintigtal seconden, niet voldoende voor ritwinst. Landa stierf in de slotkilometer duizenden doden en werd alsnog bij de lurven gegrepen. Ulissi profiteerde en jumpte naar ritwinst. De Spanjaard Enric Mas en de Nederlander Tom-Jelte Slagter werden tweede en derde. Voor Richie Porte lag in aankomstplaats Leukerbad de leiderstrui te wachten.

Donderdag staat de zesde etappe op het programma. Dan moet het peloton over 186 km van Fiesch naar Gommiswald met onderweg twee beklimmingen buiten categorie. De Ronde van Zwitserland eindigt zondag.

