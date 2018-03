Lance Armstrong komt niet naar de Ronde van Vlaanderen door "drama in de privésfeer" DMM

27 maart 2018

15u24 0 Wielrennen Lance Armstrong komt toch niet naar de Ronde van Vlaanderen. De gevallen wielerlegende was door organisator Wouter Vandenhaute uitgenodigd als keynote speaker op de 'Tour of Flanders Business Academy', een evenement op vrijdag waarbij bedrijfsleiders elkaar konden ontmoeten. De Amerikaan annuleert zijn komst door "een drama in de privésfeer". Zijn vervanger is de bondscoach van de Rode Duivels, de Spanjaard Roberto Martinez.

Door een drama in de privé-sfeer heeft Lance Armstrong in laatste instantie zijn komst naar Vlaanderen moeten annuleren. De Amerikaan wordt komende vrijdag in Oudenaarde vervangen op de eerste Tour of Flanders Business Academy door de bondscoach van de Rode Duivels Roberto Martínez.

"Ik keek er heel erg naar uit naar België te komen voor de Ronde van Vlaanderen van dit jaar", opende Armstrong op zijn Facebookaccount. "Een private familiale aangelegenheid weerhoudt mij er echter van samen met jullie een zonder twijfel opwindende dag mee te maken. Mijn familie komt op de eerste plaats en daarom ben ik op dit moment thuis nodig. Ik zal alle actie in deze historische race als eeuwige fan vanuit Texas volgen."

"Ik wil ook graag mijn dank uitspreken aan Wouter Vandenhaute voor de uitnodiging en aan Roberto Martinez voor het innemen van mijn plaats", vervolgde Amstrong. "Ik kijk ernaar uit in de toekomst terug te keren naar Vlaanderen en samen met jullie de traditie in Vlaanderen, één van mooiste tradities in de sport, te beleven."

Ook Wouter Vandenhaute reageerde intussen in een persmededeling “Ik wens Lance en zijn gezin veel sterkte in deze moeilijke momenten. Ik ben ook Roberto Martinez dankbaar dat hij last minute zijn drukke agenda vrij heeft willen maken om de allereerste gast te zijn van de Tour of Flanders Business Academy. De Rode Duivels zitten in de laatste rechte lijn naar het WK Voetbal in Rusland. Hoe spannend en hectisch is de voorbereiding van onze nationale ploeg en wat gaat er om in het hoofd van Roberto Martinez."

De 46-jarige Amstrong heerste tussen 1999 en 2005 als een vorst over de Ronde van Frankrijk met zeven eindzeges op een rij. Die werden hem allemaal afgenomen nadat hij in januari 2013, tijdens een interview met Oprah Winfrey, bekendmaakte al zijn Tourzeges met behulp van doping te hebben behaald.

Deelnemers aan de Tour of Flanders Business Academy die speciaal voor de key note speech van Lance Armstrong hebben ingeschreven, kunnen de kostprijs van hun ticket terugbetaald krijgen.