Lance Armstrong investeerde tien jaar geleden (onbewust) in Uber: "Het heeft mijn familie gered"

07 december 2018

12u15

Bron: CNBC 2 Wielrennen Lance Armstrong heeft tien jaar geleden heel wat geld in taxibedrijf Uber gestoken. Ietwat onbewust. En daar plukt de 47-jarige Texaan vandaag de vruchten van. “Het heeft mijn familie gered”, vertelt Armstrong in een interview met CNBC.

De Amerikaan betaalde in april dit jaar een minnelijke schikking van vijf miljoen dollar in de rechtszaak die tegen hem werd aangespannen na zijn dopingbekentenissen. Eerder hing Armstrong een schadeclaim van liefst 100 miljoen dollar boven het hoofd. “Ik ben blij dat deze zaak is opgelost en dat ik verder kan gaan met mijn leven”, liet de ex-wielrenner toen weten.

Hoe dan ook: Armstrong was vijf miljoen dollar kwijt. Maar dat bleek helemaal geen ramp te zijn. De Amerikaan investeerde tien jaar geleden 100.000 dollar in de investeringsmaatschappij van Chris Sacca. “Chris is heel slim en heeft veel connecties. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij aandelen van Twitter opkocht van werknemers en oud-werknemers, maar de grootste investering van zijn Lowercase fonds was in Uber. Ik wist niet eens dat Uber deel uitmaakte van zijn portfolio”, luidt het bij de CNBC.

Destijds had Uber een waarde van zo’n 3,7 miljoen dollar. Inmiddels is dat 120 miljard dollar. Hoeveel de investering van Armstrong inmiddels waard is, wil hij niet onthullen. Dertig, veertig, vijftig miljoen? “Het is in elk geval heel erg veel. Te goed om waar te zijn. Het heeft mijn familie gered.”