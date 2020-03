Lance Armstrong gelooft niet in Tour in juli: “Renners moeten zich toch kunnen voorbereiden?” JDK

27 maart 2020

05u30 0 Wielrennen Lance Armstrong gelooft nooit dat de Tour dit jaar op zijn vastgestelde data (27/6-19/7) zal worden gereden. Ook niet volgens het ‘noodplan’ van organisator Amaury Sports Organisation (ASO) — gesloten deuren, zonder publiek, Village Départ en publiciteitscaravaan — dat de volle steun krijgt van de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu.

“We zijn zelfs op het punt aanbeland dat we ons moeten afvragen of de Ronde van Frankrijk in 2020 überhaupt nog zal plaatsvinden”, zegt hij in zijn video-en podcast TheMove. “Het ziet er niet naar uit dat de coronacrisis snel bezworen zal zijn. Maar stel je voor dat de Tour in juli toch gewoon doorgaat… Niemand zal tot dan toe hebben gekoerst. Terwijl renners zich toch moeten kunnen voorbereiden op dat grote doel. Het zou wat zijn! Ik kan het me niet voorstellen.”

Beter is het om de Tour uit te stellen, vindt Armstrong. “Maar tot hoe laat in het seizoen is dat dan mogelijk?” vraagt hij zich af. “Renners worden over de hoogste cols heen gestuurd. Verder dan oktober kan je de wedstrijd niet tillen. Misschien is het een optie om ze in te korten.”

De volledige aflevering van TheMove: