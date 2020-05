Lance Armstrong en Filippo Simeoni leggen jarenlange vete bij: “Iedereen verdient een tweede kans” JDK

27 mei 2020

Lance Armstrong en Filippo Simeoni hebben hun jarenlange vete bijgelegd. Dat vertelde de Italiaan in ‘Il Giornale’. In de 18de etappe van de Tour 2004 kwam Armstrong Simeoni hoogstpersoonlijk uit de vlucht van de dag halen, omdat die bekend had klant te zijn geweest van de omstreden arts Michele Ferrari (in die tijd ook de persoonlijke coach van Armstrong) en zijn landgenoot ervan beschuldigde doping aan te leveren. Het kwam zelfs tot een proces tussen beide renners. Zestien jaar later kwam het tot een verzoening, zo vertelt Armstrong in de docu ‘Lance’. Simeoni: “Het klopt dat Lance in 2013 vanuit Texas naar Italië vloog om zich te excuseren. Zijn excuses waren oprecht. Ik liet hem weten dat ik jarenlang met nare gevoelens rondliep. Pijn, verdriet, woede. Maar ik koester geen wrok. Hij heeft geleerd uit zijn fouten en geboet voor zijn daden. Iedereen verdient een tweede kans.”

