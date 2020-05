Lance Armstrong dopeerde zich voor het eerst op z’n 21ste: “Of ik kanker kreeg door doping? Ik zeg zeker geen ‘nee’” XC

18 mei 2020

11u43 26 Wielrennen Lance Armstrong (48) linkt voor het eerst zijn kanker aan zijn dopinggebruik. Dat zegt de Amerikaan in zijn Lance Armstrong (48) linkt voor het eerst zijn kanker aan zijn dopinggebruik. Dat zegt de Amerikaan in zijn documentaire op ESPN . “Ik dopeerde me voor het eerst op 21-jarige leeftijd. Of ik nadien teelbalkanker door die groeihormonen kreeg? Ik zeg zeker geen ‘nee’.”

In 2013 gaf Lance Armstrong in een interview met Oprah Winfrey toe dat hij tijdens het grootste deel van zijn carrière doping gebruikte. ‘The Boss’, die zijn zeven Tourzeges moest afstaan, werd vervolgens levenslang geschorst. Persona non grata in de wielerwereld.

Zeven jaar na die dopingbekentenis komt er op ESPN een documentaire waarin Armstrong centraal staat. “Ik zal je mijn waarheid vertellen. Ik zal niet liegen”, kondigde de 48-jarige Texaan eerder in de trailer aan. Het eerste deel van de documentaire wordt op 24 mei uitgezonden, deel twee volgt een week later.

ESPN geeft nu meer details van het gesprek met Armstrong vrij. Wanneer dopeerde hij zich voor het eerst? “Ik was vermoedelijk 21 jaar oud, tijdens mijn eerste profseizoen gebruikte ik cortisonen”, vertelt de Amerikaan. In 1993 (het jaar waarin hij wereldkampioen in Oslo werd, red.) dus, enkele jaren vóór hij het slachtoffer werd van teelbalkanker.

In 1996 werd bij Armstrong teelbalkanker vastgesteld. Het gevolg van zijn dopinggebruik? “Dat weet ik niet. Maar ik zeg zeker geen ‘nee’”, klinkt het bij de Texaan. “Ik kan wel vertellen dat ik één keer in mijn leven groeihormonen gebruikte. En dat was in 1996.”

“Groeihormonen hebben op een paar soorten cellen een groeistimulerende werking. Als er iets goeds moet gekweekt worden. Maar zou het ook niet logisch zijn dat als er iets slechts in zou zitten, dat dan eveneens zou groeien?”, aldus Armstrong, die zo voor het eerst kanker aan zijn dopinggebruik linkt.

Onze wetenschapsexpert: “In theorie mogelijk dat toediening van groeihormoon heeft geleid tot snellere groei van zijn kanker”

Kan Armstrongs kanker een gevolg zijn van zijn dopinggebruik? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters acht het mogelijk. “Groeihormoon is een klein eiwit dat aangemaakt wordt in onze hypofyse en dat door sommige atleten als illegaal supplement wordt gebruikt om beter te presteren, ondanks heel wat nevenwerkingen, waaronder een mogelijks verhoogd risico op de ontwikkeling van kanker”, aldus Peters.

“De meeste wetenschappelijke studies die worden uitgevoerd, kijken naar wat er gebeurt als je dit geeft aan mensen die een afwijking hebben en daardoor het groeihormoon effectief nodig hebben. Maar er zijn geen studies die aantonen wat er gebeurt, als men de normale hoeveelheden in het bloed van een gezonde persoon gaat opdrijven naar extreem hoge. In theorie is het mogelijk dat de toediening van groeihormoon heeft geleid tot een snellere groei van de kanker in Lance Armstrong, maar er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat dat vermoeden kan bevestigen. Daarnaast is teelbalkanker ook de meest voorkomende kanker bij jonge mannen in de leeftijdsgroep van 15-29 jaar (Armstrong was 25, red.).”

