Lance Armstrong doet na dopingval in 2012 nu al derde luxevilla in Austin van de hand Hans Op de Beeck

27 maart 2018

07u00

Bron: Austin American-Statesman 0 Wielrennen Lance Armstrong, die dit weekend in ons land is om de Ronde van Vlaanderen live te beleven, heeft zijn villa in Austin, Texas, voor de tweede keer te koop gezet. Het is de derde woonst die de gevallen wielerheld van de hand doet nadat hij in 2012 zijn zeven Tourzeges kwijtspeelde.

Het is de tweede keer dat Armstrong (46) zijn villa op de markt zet, volgens de krant Austin American-Statesman. In januari 2016 vroeg hij nog 6,6 miljoen euro, nu is zijn vraagprijs gezakt tot 6 miljoen. De controversiële Amerikaan kocht het stulpje met zes slaapkamers en 7 badkamers in 2013 van Ben Barnes, een welbekend politiek figuur in Texas die als Democraat van 1969 tot 1973 luitenant-gouverneur van de staat was.

De woonst gelegen in het Old West Austin Historic District, is in 1924 opgetrokken in mediterraanse stijl. In 2007 werd er grondig gerenoveerd en kwam er een zwembad, spa en garage bij. Naast het zwembad bevindt er zich in de geweldige tuin ook een aparte eetruimte en een poolhouse met daarin een volwaardige badkamer en kitchenette. Mag ook niet ontbreken in de historische villa: een houtkachel en een ondergrondse wijnkelder.

Happy sweet 16 to these amazing young ladies. We love you both!! Een foto die is geplaatst door null (@lancearmstrong) op 21 nov 2017 om 05:43 CET

Voor Armstrong, die vorig jaar zijn verloving met Anna Hansen bekendmaakte, is het al de derde woonst die hij na zijn dopingsaga verkoopt. In 2013 verkocht hij een andere villa in Austin, in de buurt van het militaire Camp Mabry, aan de lokale zakenman Al Koehler. Die stond te koop voor 10 miljoen euro, maar aan de Austin American-Statesman vertelde Koehler dat hij er een pak minder voor betaald had. Datzelfde jaar deed Armstrong ook zijn villa aan Lake Austin van de hand. Die verkocht hij aan autocoureur Bret Curtis voor een niet nader genoemde prijs.

Merry Christmas and Happy Holidays from all of us to all of you! Looking FORWARD to 2018! Een foto die is geplaatst door null (@lancearmstrong) op 25 dec 2017 om 17:51 CET

Vrijdag is Lance Armstrong een opvallende gastspreker tijdens de Tour of Flanders Business Academy, een evenement van het Flanders Classics van Wouter Vandenhaute. Er hangt Armstrong alleszins nog een serieuze rechtszaak boven het hoofd. De Amerikaanse overheid eist 100 miljoen dollar (bijna 95 miljoen euro) omdat hij sponsorgeld van US Postal Service aanvaardde terwijl hij doping nam. De overheid wil het geld terug dat Armstrong ontving bij zijn toenmalige ploeg, die met belastinggeld gefinancierd werd. Dat proces is voorzien voor mei.

On the eve of the inaugural @wedu Texas HŪNDRED tomorrow I thought I'd be remiss not acknowledging National Donut Day. Y'all have a good one! Een foto die is geplaatst door null (@lancearmstrong) op 02 jun 2017 om 22:50 CEST