Lance Armstrong: “Als iedereen clean was, had ik ook enkele keren de Tour gewonnen”

11 juli 2019

Dopingzondaar Lance Armstrong beweert in een gesprek met NBC (National Broadcasting Company) dat als iedereen clean was, hij ook een paar keer de Tour had gewonnen.

Lance Armstrong was ooit een zevenvoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk. Maar op 24 augustus 2012 besloot het Amerikaanse anti-dopingagentschap (USADA) de zeven Tourzeges van de Texaan af te nemen. Enkele maanden later gaf Armstrong bij Oprah Winfrey zijn dopinggebruik toe.

“Hadden mijn ploegmakkers en ik destijds geen doping gebruikt, dan waren we laatste in de Tour”, vertelde Armstrong aan NBC. “We moesten wel, dat is een feit. Ik wil geen excuses zoeken, maar iedereen deed het. Uiteindelijk maakte ik wel zelf de keuze. Ik wilde gewoonweg niet opgeven en naar huis gaan.”

“We hebben de Europeanen met hun eigen wapens verslagen”, vervolgde de Amerikaan, die een metafoor gebruike om de situatie te duiden. “We werkten het hardst, hadden de beste tactiek, het beste team, de beste ploegleider en het beste materiaal. Maar we vochten niet vuist tegen vuist. Plots gingen de Europese teams met messen de strijd aan. Ik zorgde er vervolgens ook voor dat ik messen had, totdat renners ineens kwamen opdagen met geweren. Ga je dan naar huis of naar de gewerenwinkel? Ik koos voor het laatste.”

“We deden wat we moesten doen om te winnen. En als iedereen clean had geweest, dan had ik ook enkele keren de Ronde van Frankrijk gewonnen. Daar ben ik vrij zeker van”, aldus Armstrong, die finaal nog één ding wilde meegeven. “Er worden veel zaken over mij gezegd. Vaak klopt het ook, maar ik heb nooit iemand aangezet tot het gebruik van doping. Echt niet. Verre van, zelfs.”