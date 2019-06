Lampaert: “Zou Belgische titel toch graag met jaartje verlengen” MCA/TLB

29 juni 2019

20u10

Bron: VTM Nieuws 0

Yves Lampaert probeert morgen zijn Belgische titel op de weg te verlengen. De renner van Deceuninck-Quick.Step blikte zonet in VTM Nieuws al eens vooruit naar de titelstrijd, die uiterst spannend belooft te worden. Lampaert keek daarnaast ook even terug op zijn jaar in de zwart-geel-rode trui. Bekijk het interview hierboven.

Bekijk hieronder hoe de renners van Deceuninck-Quick.Step arriveerden aan het ploeghotel in Tielt: