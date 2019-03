Lampaert: “Wat Jungels uit zijn benen schudde, was fenomenaal” XC

03 maart 2019

17u55

Bron: Belga 0 Wielrennen Bob Jungels schreef de 71ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam, na een indrukwekkende solo in de laatste vijftien kilometer. "Wat Bob uit zijn benen schudde, was fenomenaal", reageerde Yves Lampaert, ploegmaat van de Luxemburger bij Deceuninck-Quick.Step.

In volle finale trachtte Owain Doull nog naar Jungels te rijden. Lampaert zag het gevaar en counterde meteen. De Belgische kampioen nestelde zich in het wiel van de Sky-renner en haalde zo de snelheid eruit. Wanneer Jens Keukeleire ook nog wilde aangaan, deed Lampaert hetzelfde. Meteen lag de weg open voor Jungels om te zegevieren.

"Vanaf de Knokteberg namen wij de koers in handen", legde Lampaert uit, die uiteindelijk als vijfde eindigde. "Dat was meteen de juiste beslissing zoals later zou blijken. Maar Bob presteerde gewoon fenomenaal. Alleen beuken tegen de wind in. Het is niet aan iedereen gegeven om zo'n nummer op te voeren."

"Wij mogen alvast zeer trots zijn op hetgeen we als team presteerden in Kuurne-Brussel-Kuurne", vervolgde Lampaert. "Het openingsweekend kon niet beter verlopen zijn. Bob is een echte tijdrijder en kan enorme wattages duwen. Dat bleek vandaag weer maar eens.”