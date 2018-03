Lampaert: "Voor wat Terpstra hier liet zien, neem ik mijn petje af" Redactie

23 maart 2018

19u16

Bron: Belga 0 Wielrennen Yves Lampaert (Quick-Step Floors) bleek in de E3 Harelbeke de ideale metgezel voor Niki Terpstra, tot de West-Vlaming op de Paterberg een eerste verval kende. Bij de passage aan de kasseien van de Varentstraat moest hij zijn teamgenoot definitief laten rijden. Lampaert werd uiteindelijk nog 17e.

"Ik heb net de beelden gezien van die massale valpartij, maar wist echt niet dat het zo erg was", vertelde Yves Lampaert. "Wij zaten toen al met de hele ploeg voorin en hoorden plots dat we weg waren met een man of veertig. Dan ging het gashendeltje nog wat harder open natuurlijk. Van dan af heeft de koers niet meer stil gelegen. Iljo Keisse en Tim Declercq menden de groep. Wij hebben die val nu eenmaal niet veroorzaakt. In het verleden waren wij als team ook soms betrokken in een valpartij en dan werd er ook niet op ons gewacht. Dit is een samenloop van onstandigheden. Er wordt in Vlaanderen nu eenmaal nerveus gekoerst en valpartijen kunnen spijtig genoeg gebeuren. We hadden wel een plan. Anders had heel ons team daar niet op kop van het peloton gezeten. Wij moesten daar onze remmen niet dicht knijpen. We zorgden voor een finale van 108 kilometer."

"Ik geraakte uiteindelijk met Niki Terpstra voorop. Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Florian Sénéchal zaten zo in een zetel. Ik overschatte mezelf wel naarmate de kilometers vorderen. Op de Paterberg kreeg ik een serieuze patat en moest ik Niki laten rijden. Ik kon nog opnieuw aansluiten, maar op de Varentstraat was mijn liedje helemaal uitgezongen. Ik ben geen slechte tijdrijder, maar voor wat Terpstra hier liet zien neem ik mijn petje af."

Gilbert: "Koers niet graag in het defensief, maar het loonde wel"

Philippe Gilbert slaagde er in de slotkilometer nog in om zich af te zonderen van een achtervolgende groep op Terpstra. De Waal pakte zo, voor het tweede opeenvolgende jaar, de dichtste ereplaats.

"Ik denk dat Niki Terpstra vandaag oppermachtig was. Ik hoorde dat hij op de laatste hellingen steeds op Yves Lampaert moest wachten omdat die telkens loste", begon Philippe Gilbert. "Even dacht ik dat het nog verkeerd ging lopen. Alle favorieten sloten immers aan achter Terpstra en zij begonnen steeds maar aan te vallen. Gelukkig was er geen verstandhouding en kwam de tegenreactie nooit echt geordend op gang. Bovendien waren Zdenek Stybar en ikzelf er nog om telkens te gaan storen. Al koers ik zo niet graag, het loonde wel. Misschien apprecieerden sommigen dat niet, wij deden enkel ons werk ter bescherming van onze man aan de leiding. En ja, ook ik heb dat niet graag als er zo wordt gereden, maar het was de enige manier om de vlucht van Niki Terpstra te beschermen", lachte Philippe Gilbert.

Van Avermaet: "Ik ben goed en klaar voor de komende wedstrijden"

Vorig jaar pakte Greg Van Avermaet nog de zege. Nu moest hij zich neerleggen bij de suprematie van het blok van Quick.Step Floors met Niki Terpstra en Philippe Gilbert op kop. Maar Greg Van Avermaet lijkt klaar voor wat volgt. Zoveel werd duidelijk in Harelbeke.

"De koers is eigenlijk open gebroken na die valpartij half wedstrijd. Quick.Step Floors pakte daarna onmiddellijk het initiatief wat de wedstrijd er voor ons een stuk gemakkelijker op maakte. Achteraf heeft de sterkste gewonnen", meldde Greg Van Avermaet.

"Of we de juiste keuzes gemaakt hebben? Dat is moeilijk om zeggen", ging de BMC-kopman verder. "We waren op het einde inderdaad met drie mee in de achtervolgende groep. Maar Jürgen Roelandts zei dat hij niet echt zeker meer van zijn sprint was. Dan hadden we nog Stefan Küng, maar hij is geen echte afwerker in een spurtje. We probeerden de gang er in te krijgen, maar ik denk dat er wel een pak op hun tandvlees zaten. Ik kreeg via mijn oortje een tijdlang mee dat de rest op 40 seconden zat, tot ik op de Karnemelkbeekstraat zelf zag dat ze veel dichter zaten. Misschien hadden we wel eerder in de tegenreactie moeten gaan."

"Ik heb me vandaag volledig kunnen uitleven en kleurde de koers mee. Op de Taaienberg zat ik net iets te ver en daar zijn Niki Terpstra en Yves Lampaert vertrokken. Ik ben goed en klaar voor de komende koersen. Peter Sagan? Blijkbaar had hij een mindere dag. Na de Paterberg heb ik hem niet meer gezien, maar hij blijft nog steeds Peter Sagan. Met hem heb je nooit gedaan".

Diverse waarnemers vonden de actie van Quick.Step Floors na de massale valpartij niet kunnen. "Daar heb ik geen enkel probleem mee", riposteerde Van Avermaet. "Als we steeds gaan wachten wanneer er iemand valt, dan moeten we nooit koersen. Vandaag lagen ze ook al net na de start op de grond. Ik zie er zeker geen graten in. Zij zaten vooraan en op die positie bepaal je nu eenmaal het koersverloop", besloot Greg Van Avermaet.