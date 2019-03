Lampaert: “Val van Benoot hielp mijn koers om zeep” - Tim Wellens droomt van de Ronde van Vlaanderen





02 maart 2019

0

“Heel content”, toonde ook Belgisch kampioen Yves Lampaert zich. “Collectief hebben we een hele sterke koers gereden en… (lacht) er wint iemand van de ploeg, hé.” Lampaert was mee met de groep tenoren die zich afscheidde op de Molenberg, maar bleef vervolgens net achter de valpartij van Tiesj Benoot haperen. “Stom, hé. Daardoor was mijn koers om zeep. Ik moest voet aan de grond zetten en was als laatste weer weg. Ik verzeilde even in niemandsland en heb nog serieus ‘me kot moetn utkusn’ om opnieuw in de achtervolgende groep te geraken. Jammer, de benen waren zeker aanwezig. Ik was op de afspraak.”

Ook Lampaert vindt de zege van Stybar dik verdiend. “Na zijn indrukwekkende zege in de slotrit van de Ronde van de Algarve, zat dit er wel een beetje aan te komen.” Zelf stelde hij zich gerust met het oog op het vervolg van het klassieke voorjaar. “Ik heb kunnen doen wat ik wilde doen, kwam nooit in de verdediging. Dus: tevreden. Nu nog een keer vol koersen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hopelijk zit de wind goed en wordt het ‘beireweer’. Anders riskeert het opnieuw uit te monden in een spurt, wat de rode loper zou uitrollen voor Groenewegen. Ik hoop op een mooi scenario, een open strijd. Het uitvallen van Jakobsen is jammer voor ons. Zonder hem wordt het wel anders koersen. Voordeel is dat we de wedstrijd nu niet zelf in handen moeten nemen, en dat we wat kunnen ondergaan.” (JDK)

Tim Wellens: “ Volgend jaar misschien de Ronde”

Derde. In een koers die in principe niet meteen de zijne is. Zijn prachtprestatie in de Omloop doet Tim Wellens (27) dromen. Luidop, niet langer stiekem. “Misschien is het volgend jaar wel tijd om me eens aan de Ronde van Vlaanderen te wagen.” Dat hij het uiteraard eerst eens grondig moet bespreken met de ploeg, voegde hij er snel aan toe. “Maar feit is dat ik me geweldig geamuseerd heb vandaag. Het was superleuk koersen. Met open vizier. En een finalescenario waarin de besten het onder elkaar uitmaken.” Met dat positioneren heeft hij alvast weinig moeite. “Ik ben daar redelijk goed in, mag ik wel zeggen. Ik ben echt tevreden over mijn wedstrijd.”

Kiezen voor de Ronde van Vlaanderen houdt onvermijdelijk schrapwerk in. Dan zullen bepaalde andere opdrachten op Wellens’ programma moeten sneuvelen. “Je kunt moeilijk alle Vlaamse en alle Waalse klassiekers combineren. Ik denk dat Philippe Gilbert daar een voorbeeld in is. Hij sluit daar al een paar jaar een mooi compromis in. ‘Phil’ pikt er de mooiste Vlaamse koersen uit, zodat hij de Waalse er ook nog kan bijnamen.”

In tegenstelling tot Dylan Teuns heeft Wellens geen ‘Vlaamse’ ervaring bij de jeugd. “Ik heb hier weinig getraind en gekoerst, ken de wegen hier niet zo goed. Dat is een redelijk nadeel. Maar het type koers past wel bij me.” De eerste jaren zit een ‘switch’ er echter niet in. “Toch geen volledige ommezwaai”, corrigeeert Wellens. “Dit jaar blijft alles alvast zoals het is: Tiesj concentreert zich op het Vlaamse werk, ik op het Waalse. Maar misschien zijn er in de nabije toekomst wel bepaalde dingen mogelijk. Ik moet het eens bekijken met de ploeg.” (JDK)