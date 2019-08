Lampaert over EK tijdrijden: “De wind zal een bepalende rol spelen” Redactie

07 augustus 2019

13u59

Yves Lampaert staat morgen aan de start van het EK tijdrijden in Alkmaar. De renner van Deceuninck-Quick.Step is één van de twee Belgische deelnemers, naast ploegmaat Remco Evenepoel. “Ik denk dat we de afgelopen maanden al bewezen hebben dat we ons mannetje kunnen staan in de tijdritten”, aldus Lampaert bij VTM Nieuws. “We zullen ons best doen en dan zien we wel waar we uitkomen. Kampioenschappen zijn altijd belangrijk en leuk om naartoe te werken. Dus ik zit wel vol spanning. Het parcours is zeer snel. Vlak en niet technisch. Maar er staat wel veel wind en die zal een bepalende rol spelen.”

Ook Lampaert was nog zichtbaar onder de indruk van het overlijden van Bjorg Lambrecht. “We proberen er wel over te praten. Het is een moeilijk geval en we zullen allemaal ons best doen om in de prijzen te rijden voor Bjorg.”

