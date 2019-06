Exclusief voor abonnees Lampaert na Zwitserse tijdritzege opnieuw favoriet voor beide BK’s: “Ik was een ‘skwone’ kampioen” Joeri De Knop

24 juni 2019

08u25 0 Wielrennen ‘Lampie, Lampie, Lampie!’, galmde het zaterdag lekker Vlaams over de Zwitserse Alpenweiden. Op een wolk drijft tijdritwinnaar Yves Lampaert (28) naar het dubbele BK toe. Donderdag vecht hij tegen de tijd in Middelkerke, zondag verdedigt hij zijn wegtitel in Gent. “Moet kunnen. (lacht) Ik ben nogal goed in kermiskoersen.”

Wat was het lastigste, Yves: de tijdrit zelf of het anderhalf uur in de ‘hot seat’?

(lacht) «Mentaal: zonder twijfel de ‘hot seat’. Ik ging dood, ‘vint’. Op de fiets deed ik mijn ding, maar daarna had ik het niet meer in de hand. Fysiek was ik er vooral het eerste moment na mijn inspanning slecht van. Zó diep ben ik gegaan.»

Welk gevoel laat deze zege na?

«Crazy, ongelooflijk. Ik weet dat ik, zeker over deze afstand (19,2 km, red.), een sterke tijdrit in de benen heb. Maar winnen? In dit deelnemersveld, twee weken voor de Tour, iedereen in topvorm? (schudt het hoofd) Nooit durven denken. Ik versla regerend wereldkampioen Dennis, Küng, Castroviejo, Asgreen... Dat zijn geen ‘gewone smurfen’, hé. Ik plaats deze zege minstens op gelijke hoogte van mijn twee Dwars door Vlaanderens, mijn Belgische wegtitel en mijn rit­succes in de Vuelta. Blij ook dat het eens mijn beurt was. Het team is op dreef, stapelt de UCI-zeges op. Maar zélf ontbrak ik nog in het lijstje. Niet dat ik er nerveus van ‘kwam’, maar iedereen wint graag eens iets, hé. Nu ben ik wat meer op mijn gemak. Ik hoor er opnieuw bij.»

Wat dacht je? ‘Dju, Campenaerts breekt het werelduurrecord, Van Aert wint de tijdrit van de Dauphiné, ­Wellens die van de Baloise Belgium Tour. Hoog tijd dat ik mezelf nog eens profileer in de discipline?’

«Niet echt, neen. Ik blijf dat chronowerk onderhouden, ook al focus ik me vooral op de Vlaamse klassiekers en kruip ik niet langer zoals ‘Campi’ (Victor Campenaerts, red.) elke dag op een tijdritfiets. Ik vat het op als een doorgedreven training, geniet van de resultaten dat het me oplevert. In die zin had ik me al een beetje neergelegd bij de huidige hiërarchie. (trots) Maar blijkbaar doe ik toch nog ­altijd mee!»

Groeit de hoop op een tweede ­Belgische tijdrittitel (na Chimay 2017), donderdag in Middelkerke?

«Ik ruik een kans, maar start zonder druk. Die ligt bij Campenaerts en Van Aert. Zíj zijn de grote favorieten. Met ­onder meer ook Wellens, De Gendt en Evenepoel als outsiders wordt het een mooi en boeiend BK. Wat een tijdritweelde plots, in België. In elf dagen tijd pakken we drie keer uit. Zot, hé?»

In de slotrit van de Ronde van Zwitserland nam je afscheid van je Belgische driekleur.

«Hey, ik wil mijn titel volgende zondag in Gent verlengen, hoor.» (lacht)

Quoteer je kampioenenjaar eens met een cijfer op tien.

«Acht. Ik was een ‘skwone’ kampioen, denk ik. Constant aanwezig, zeer regelmatig, nooit uit de toon gevallen. Alleen die grote zege ontbrak. Voor de rest ­waren het twaalf toffe maanden. Mijn ­allermooiste moment? Parijs-Roubaix. Met die tricolore door de ‘Hel’, bejubeld en vooruit geschreeuwd door duizenden mensen. Finaal derde in mijn lievelingskoers, mijn eerste podium in een Monument ooit. Geestig!»

Heb je die trui wel eens verwenst, in een moment van zwakte, alle camera’s op je gericht?

«Geen seconde. Ik genoot van de eerste tot de laatste dag. Uiteraard bracht ze veel verplichtingen met zich mee. Vervelend, soms. Maar het woog niet op ­tegen alle blijken van sympathie. Plots werd ik altijd en overal herkend. In koers, maar ook op training. Mensen toeterden. Staken hun hand op. Veel meer dan toen ik rondreed in gewone outfit. (grijnst) Dan denken ze dat je een wielertoerist bent. Met de tricolore is er geen twijfel mogelijk. Daar heeft maar één fietser recht op in de streek.»

Trainde je met de driekleur?

«Constant. Ik stond ermee op en ging ­ermee slapen.»

Tiesj Benoot vindt het, na de ­regenboogtrui, de mooiste trui in het peloton.

«Ik zou de Belgische trui toch met plezier inwisselen voor die van wereldkam­pioen. Maar Tiesj heeft wel een punt. Stijlvol shirt, je kan er overal mee komen. Als je ’t vergelijkt met pakweg de Spaanse kampioenentrui… (op fluistertoon) Spuuglelijk, ‘vint’.»

Quizvraag: wie was de laatste Belg die zichzelf opvolgde als nationaal ­kam­pioen?

(zonder nadenken) «Tom Steels (Beersel 1997, Knokke-Heist 1998).»

Jouw coach en ploegleider, correct. Dat was snel. Had je ’t opgezocht?

«Ik ging ervan uit dat Tom dat als recordhouder wel een keer had klaargespeeld. Vóór hem was het al van in de jaren zestig geleden, niet?»

Fout. Wilfried Nelissen ‘dubbelde’ in Liedekerke 1994 en Geel 1995.

«Eddy Merckx is er in elk geval nooit in geslaagd. Wat nogmaals bewijst: Belgisch kampioen worden is in een ingewikkelde missie. Eénmaal je het bent ­geweest, raak je de favorietenstatus nooit meer kwijt. Er wordt altijd naar je gekeken.»

De driekleur geeft je ongetwijfeld vleugels. Maar kan ze je ook over­moedig maken?

«Jajaja, ik spreek uit ervaring. Het is één van de redenen waarom ik in het voorjaar niet won. Omdat ik het té graag wilde. Té gretig was. Daar heb ik wel wat spijt van.»

‘Yves is te wild’, hoorden we Patrick ­Lefevere effectief een paar keer ­zeggen.

(knikt) «Het kost me wel vaker de zege. Maar het is nu eenmaal mijn stijl. Ik haat het om berekend en afwachtend te koersen. Daar haal ik geen voldoening uit.»

Overtuig ons eens, Yves. Waarom ­verleng je zondag in Gent je titel?

«Ik ben nogal goed in kermiskoersen. (lacht) Mijn ‘roots’ liggen er. Daar leerde ik het vak bij de jeugd. Zondag wordt er, met die grote aanloopronde, wel een stijlbreuk gepleegd. Het maakt zo’n BK er alleen maar onvoorspelbaarder op. Echt lastig is het parcours niet. Ook de afstand (223,8 kilometer) valt wat tegen. Een nadeel voor grote ‘moteurs’, diesels zoals ik. Het hadden er gerust 250, 260 mogen zijn. Ze voorspellen wel bakoventemperaturen. Die kunnen hun tol eisen. De vorm van de dag wordt hoe dan ook bepalend. Maar ik kan makkelijk twintig favorieten noemen.»

Een nieuwe, sterke generatie heeft de aansluiting gemaakt. Winnen wordt er voor jou niet makkelijker op in de toekomst.

«Neen. De top wordt breder. Internationaal, met onder meer Mathieu van der Poel. En ook nationaal. Benoot en Van Aert zijn er al, Philipsen, Evenepoel en Dewulf komen eraan. Op termijn ook jongens als Van Wilder en Vansevenant, die nu bij de U23 het mooie weer maken. Tuurlijk wordt het vechten voor mijn plekje. Maar ik vind het vooral een prima zaak voor het Belgische wielrennen. Hier kan je toch alleen maar vrolijk van worden?»

Tot slot, Yves: met déze benen móet je gewoon naar de Tour.

«Ik denk dat ik zaterdag een grote stap in de juiste richting heb gezet. Die tijdritzege (met vijf seconden voorsprong op ploegmaat Kasper Asgreen, met wie hij in de weegschaal ligt, red.) was een statement. Ik wil gráág naar de Tour, zeker met die ‘Grand Départ’ in Brussel. Maar ik ga mijn plaats ook niet koste wat het kost opeisen. Wordt het niets, zal ik er geen traan voor laten. Dan concentreer ik me op de Vuelta. En op de WK-wegrit in Yorkshire, waar ik een hoofddoel van wil maken.»