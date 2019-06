Lampaert: “Knop omdraaien naar zondag en proberen titel te verlengen” Redactie

27 juni 2019

20u06

Bron: VTM NIEUWS 0

Yves Lampaert was een mooie tweede op het BK tijdrijden in Middelkerke. Ook hij had geen problemen om de winnaar aan te duiden. “Wout van Aert was uitmuntend vandaag. Er was niets aan te doen. Ikzelf ben redelijk tevreden over mijn tijdrit. In de laatste ronde reed ik misschien iets te traag, maar ik heb alles gegeven. Nu is het zaak om snel de knop om te draaien en er zondag weer te staan. Ik wil mijn titel in de wegrit proberen te verlengen.”